На жаль, не обійшлось без жертв.

Сильна негода захопила центр США: торнадо пройшло на південному заході штату Міссурі та спустошили столицю штату, а сильні дощі залили річки в Оклахомі. На жаль, негода забрала три людини, десятки поранених. Окрім того, серйозно постраждали будівлі та автомобілі. Зокрема, в Джефферсон-Сіті торнадо зруйнувало два автосалони. На фотографіях після урагану дилерські центри Riley Chevrolet та Toyota видно, що сталося з будівлями та автомобілями в них. Машини навалені в купу, мов розкидані іграшки.

Автомобілі, які були на стоянці біля дилерських центрів, розкидало, мов іграшки. Фото autoblog.com

Дилерські центри зачинені та підраховують збитки. Втім, в США весь бізнес та машини застраховані, тому основні витрати будуть компенсовані саме страховими компаніями. А автомобілі невдовзі з'являться на страхових аукціонах Copаrt та IAAI.

Нагадаємо, чи можна оживити автомобіль-потопельник.