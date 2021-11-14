Вопрос, который уже полвека смешит каждого более или менее осведомленного автомобилиста: "Тосол или антифриз – что заливать?". Попробуем очередной раз расставить точки над и.

Корректно ответить на этот вопрос не так уж и просто. Ведь антифриз – это любая незамерзающая жидкость для системы охлаждения, а ТОСОЛ – одна из торговых марок. Так как можно выбирать между одним и тем же?

Антифризы, которые продаются сегодня под названием ТОСОЛ, на самом деле не всегда соответствуют советскому ГОСТ – чаще всего это совсем другой продукт.

Но определенные тонкости в деле выбора охлаждающей жидкости все равно есть, и о них стоит поговорить. Прежде всего, когда уж говорить о тосоле. Это – антифриз старого типа, созданный московским НИИ органической химии в конце 1960-х годов для “Жигулей”. Название, кстати, расшифровывается как “Технология органического синтеза” с окончанием – ОЛ, типичным для названий спиртов. Считается, что в наше время по оригинальной рецептуре эта застарелая жидкость официально не выпускается.

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Опасный антифриз

Прежде всего, надо сказать о том, чем опасна “неправильная” жидкость. То, что она замерзнет (точнее, кристаллизуется) при небольшом морозе – еще полбеды. Самое страшное, что некачественный антифриз провоцирует коррозию внутренних деталей двигателя и системы охлаждения, а также, забивает радиаторы продуктами коррозии и собственного распада. И первое, и второе часто вызывает серьезный ремонт с заменой дорогих узлов.

Дешевые антифризы недолговечны и не любят перегрева: из-за этого они разлагаются, забивая радиаторы и каналы системы охлаждения

Но как понять, какой антифриз качественный, какой нет? Чем руководствоваться при выборе антифриза для автомобиля? Если машина относительно свежая, лучше всего посмотреть в заводской мануал и найти жидкость соответственно указанным там рекомендациям и принятиям.

Для понимания: все качественные незамерзающие охлаждающие жидкости имеют одну основу – этиленгликоль, но пакеты присадок (прежде всего антикоррозионные) в нем – разные. Присадки бывают:

карбоксилатные (обозначаются ОАТ, SNF, G12),

гибридные (hybrid, HOAT, NF, G11),

лобридные (lobrid, Si-OAT, N OAT, Р OAT)

традиционные (traditional, conventional, IAT)

Наиболее универсальными считаются карбоксилатные, а наибольшая вероятность случайно купить подделку – в группе антифризов traditional. Если по определенной причине приобрести рекомендованный автопроизводителем антифриз не получается, можно прислушаться к следующим советам:

Дешевая охлаждающая жидкость, “выпадая в осадок”, может перекрывать даже патрубки большого диаметра

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Избегайте покупки явно дешевой охлаждающей жидкости

Ориентируйтесь не по цвету (это лишь краситель), а по цене и бренду

Ищите антифриз в добротной упаковке, на которой есть вышеупомянутые отметки: обозначаются ОАТ, hybrid, lobrid, traditional, IAT и тому подобное.

Попробуйте выяснить, антифриз какого типа обычно рекомендует своим моделям ваш автопроизводитель – карбоксилатный, гибридный, лобридный, традиционный. И ищите жидкость с соответствующей маркировкой.

Этиленгликоль – основа антифризов – вызывает коррозию. В качественных антифризах это нейтрализуется присадками, дешевые жидкости “съедают” двигатель

Залить в двигатель дешевый no name антифриз в принципе тоже можно, но при условии, что он не будет использоваться долго, что с ним не будет длительных простоев и двигатель с ним не будет перегреваться. Важно также помнить, что самый качественный антифриз имеет определенный срок службы, которого следует придерживаться. Выяснить цифру можно в той же заводской инструкции автомобиля или на сайте производителя автохимии. В среднем срок службы охлаждающей жидкости – от 2 лет (оригинальный ТОСОЛ времен СССР) до 5 лет (лучшие современные жидкости).

Рекомендация Авто24

В который раз напомним, что качество такого непростого с точки зрения выбора продукта, как охлаждающая жидкость, зависит от того, где вы ее покупаете. Качественный аутентичный антифриз лучше покупать в проверенном магазине или, скажем, в фирменном интернет-магазине импортера. Приемлемый вариант также – приобрести жидкость на СТО официального дилера, и в принципе необязательно это должна быть сервисная сеть именно вашего бренда.

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