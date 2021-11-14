Питання, яке вже півстоліття смішить кожного більш-менш обізнаного автомобіліста: "ТОСОЛ чи антифриз – що заливати?". Спробуємо черговий раз розставити крапки над і.

Коректно відповісти на це питання не так вже і просто. Адже антифриз – це будь-яка незамерзаюча рідина для системи охолодження, а ТОСОЛ – одна з торгових марок. Тож як можна обирати між одним і тим самим?

Антифризи, які продаються сьогодні під назвою ТОСОЛ, насправді не завжди відповідають радянському ГОСТ – найчастіше це зовсім інший продукт.

Але певні тонкощі у справі вибору охолоджуючої рідини все одно є, і про них варто поговорити. Перш за все, коли вже говорити про ТОСОЛ. Це – антифриз старого типу, створений московським НДІ органічної хімії наприкінці 1960-х років для “Жигулів”. Назва, до речі, розшифровується як “Технологія органічного синтезу” із закінченням -ОЛ, типовим для назв спиртів. Вважається, що в наш час за оригінальною рецептурою ця застаріла рідина офіційно не випускається.

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Небезпечний антифриз

Перш за все, треба сказати про те, чим небезпечна “неправильна” рідина з будь-якою назвою. Те, що вона замерзне (точніше, кристалізується) при невеликому морозі – ще пів біди. Найстрашніше, що неякісний антифриз провокує корозію внутрішніх деталей двигуна та системи охолодження, а також забиває радіатори продуктами корозії та власного розпаду. І перше, і друге часто спричиняє серйозний ремонт із заміною дорогих вузлів.

Дешеві антифризи недовговічні та не люблять перегріву: через це вони розкладаються, забиваючи радіатори та канали системи охолодження

Але як зрозуміти, який антифриз якісний, який ні? Чим керуватися при виборі антифризу для автомобіля? Якщо машина відносно свіжа, краще за все подивитися у заводський мануал і знайти рідину відповідно вказаних там рекомендацій та ухвалень.

Для розуміння: усі якісні незамерзаючі охолоджувальні рідини мають одну основу – етиленгліколь, але пакети присадок (перш за все антикорозійні) у ньому – різні. Присадки бувають:

карбоксилатні (позначаються ОАТ, SNF, G12),

гибридні (hybrid, HOAT, NF, G11),

лобридні (lobrid, Si-OAT, N OAT, Р OAT)

традиційні (traditional, conventional, IAT)

Найбільш універсальними вважаються карбоксилатні, а найбільша ймовірність випадково купити підробку – в групі антифризів traditional. Якщо з певної причини придбати рекомендований автовиробником антифриз не виходить, можна прислухатися до таких порад:

Дешева охолоджувальна рідина, “випадаючи в осад”, може перекривати навіть патрубки великого діаметра

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Уникайте купівлі явно дешевої охолоджуючої рідини

Орієнтуйтеся не за кольором (це лише фарба), а за ціною і брендом

Шукайте антифриз у добротній упаковці, на якій є вищезгадані позначки: позначаються ОАТ, hybrid, lobrid, traditional, IAT тощо.

Спробуйте з’ясувати, антифриз якого типу зазвичай рекомендує своїм моделям ваш автовиробник – карбоксилатний, гибридний, лобридний, традиціний. І шукайте рідину з відповідним маркуванням.

Етиленгліколь – основа антифризів – спричиняє корозію. У якісних антифризах це нейтралізується присадками, дешеві рідини “з’їдають” двигун

Залити в двигун дешевий no name антифриз в принципі теж можна, але за умови, що він не буде використовуватися довго, що автомобіль з ним не матиме тривалих простоїв і двигун з ним не буде перегріватись. Важливо також пам’ятати, що найякісніший антифриз має визначений термін служби, якого слід дотримуватися. З’ясувати цифру можна в тій самій заводській інструкції автомобіля або на сайті виробника автохімії. В середньому термін служби охолоджувальної рідини – від 2 років (оригінальний ТОСОЛ часів СРСР) до 5 років (найкращі сучасні рідини).

Рекомендація Авто24

Вкотре нагадаємо, що якість такого непростого з точки зору вибору продукту, як охолоджуюча рідина, залежить від того, де ви її купуєте. Якісний аутентичний антифриз краще купувати в перевіреному магазині або, скажімо, у фірмовому інтернет-магазині імпортера. Прийнятний варіант також – придбати рідину на СТО офіційного дилера, і в принципі необов’язково це має бути сервісна мережа саме вашого бренду.

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