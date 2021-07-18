Літо і зима – періоди, коли система охолодження двигуна зазнають найбільших навантажень. Тоді й "вилазять" великі й малі проблеми, приховані до того десь у нетрях автомобіля. Радіатор двигуна – вузол, за яким у нас не заведено доглядати, його просто вимушено замінюють новим. Але може бути й по-іншому.

Радіатор охолодження – штука доволі тендітна, тож майже завжди виходить з ладу раніше, ніж “йде на списання” сам автомобіль. Сучасні радіатори зроблені з алюмінію та пластику, зібраних за допомогою клею, тож не підлягають ремонту.

Засмічений зовні або зсередини радіатор – одна з найчастіших причин перегріву двигуна

Купувати новий радіатор доволі дорого, тому варто макимально продовжити ресурс рідного. А для цього слід знати, які бувають в радіаторів.

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Забруднена поверхня. Проблема дріб’язкова лише на перший погляд: прибрати зцементований пилом корок з пуху, комах та листя, не пошкодивши ніжні “стільники”, дуже непросто. Якщо радіаторів два, найстрашніший бруд може бути між ними, тобто – із зворотної сторони головного теплообмінника.

Засмічена серцевина. З часом тонкі трубки радіатора забиваються накипом, продуктами старіння антифризу та корозії. Промивання спеціальними хімічними засобами дає результат не завжди, а механічне прочищення у сучасних нерозбірних конструкціях неможливе.

Подібні відкладення від старого антифризу (ТОСОЛу) в каналах радіатора практично неможливо видалити препаратами промивками

Мікротріщини. На металевих частинах радіатора або в місцях їх з’єднання з пластиковими деталями можлива поява мікроскопічних тріщин. Через них при роботі двигуна можлива втрата антифризу, але на гарячій поверхні патьоки миттєво висихають і визначити цю проблему нелегко. Якщо трубки латунні, їх можна легко запаяти, у випадку з алюмінієвими – тільки заміна.

Несправні клапани у корку. Це серйозна проблема на деяких моделях двигунів (зокрема, де робоча температура вище 100о С): незрозумілий перегрів, повітряні “корки” у системі та інші негаразди. Корок треба поміняти.

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Вентилятор. Оскільки електровентилятор зазвичай буває закріплений на радіаторі, вважатимемо його частиною останнього. Вентилятор найчастіше вмикається влітку у міському режимі руху, а також при активації кондиціонера. Сюрприз полягає у тому, що до певного часу водій може не здогадуватися про відмову “Карлсона”. і це може з’ясуватися лише у найбільшу спеку. Ще більше сюрпризів може подарувати спарка вентиляторів, в якій може стиха відмовити лише один.

Вентилятори ми перевіряємо рідко, тому вони найчастіше підводять зненацька

Рекомендація Авто24

Якщо немає коштів на превентивну заміну компонентів системи охолодження для збереження надійності автомобіля, життя наявних деталей можна продовжити завдяки догляду. Використовуйте якісні витратні матеріали, очищайте поверхню радіатора та час від часу промивайте систему м’якими промивками. Попутно контролюйте стан гумових та пластикових патрубків, маючи на увазі, що серед сучасних гумотехнічних виробів дуже багато недовговічних підробок.

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