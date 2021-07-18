Лето и зима – периоды, когда система охлаждения двигателя испытывает наибольшие нагрузки. Тогда и "вылезают" большие и маленькие проблемы, скрытые до того где-то в недрах автомобиля. Радиатор двигателя – узел, за которым у нас не принято ухаживать, его просто вынужденно заменяют новым. Но может быть и по-другому.

Радиатор охлаждения – штука довольно хрупкая, поэтому почти всегда выходит из строя раньше, чем "идет на списание" сам автомобиль. Современные радиаторы сделаны из алюминия и пластика, собранных с помощью клея, поэтому не подлежат ремонту.

Замусоренный снаружи или изнутри радиатор – одна из самых частых причин перегрева двигателя

Покупать новый радиатор довольно дорого, поэтому стоит максимально продлить ресурс родного. А для этого следует знать, какие бывают радиаторы.

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Загрязненная поверхность. Проблема пустяковая только на первый взгляд: убрать сцементированную пылью пробку из пуха, насекомых и листьев, не повредив нежные "соты", очень непросто. Если радиаторов два, страшная грязь может быть между ними, то есть – с обратной стороны главного теплообменника.

Проблема пустяковая только на первый взгляд: убрать сцементированную пылью пробку из пуха, насекомых и листьев, не повредив нежные "соты", очень непросто. Если радиаторов два, страшная грязь может быть между ними, то есть – с обратной стороны главного теплообменника. Засоренная сердцевина. Со временем тонкие трубки радиатора забиваются накипью, продуктами старения антифриза и коррозии. Промывка специальными химическими средствами дает результат не всегда, а механическая прочистка в современных неразборных конструкциях невозможна.

Подобные отложения от старого антифриза (тосола) в каналах радиатора практически невозможно удалить препаратами промывками

Микротрещины. На металлических частях радиатора или в местах их соединения с пластиковыми деталями возможно появление микроскопических трещин. Через них при работе двигателя возможна потеря антифриза, но на горячей поверхности подтеки мгновенно высыхают и определить эту проблему нелегко. Если трубки латунные, их можно легко запаять, в случае с алюминиевыми – только замена.

Неисправные клапаны в пробке. Это серьезная проблема на некоторых моделях двигателей (в частности, где рабочая температура выше 100 °С): непонятный перегрев, воздушные “пробки” в системе и другие проблемы. Пробку надо поменять.

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Вентилятор. Поскольку электровентилятор обычно бывает закреплен на радиаторе, будет считать его частью последнего. Вентилятор чаще всего включается летом в городском режиме движения, а также при активации кондиционера. Сюрприз заключается в том, что до поры до времени водитель может не догадываться об отказе "карлсона". И это может выясниться только в самую большую жару. Еще больше сюрпризов может подарить спарка вентиляторов, в которой может тихо отказать только один.

Вентиляторы мы проверяем редко, поэтому они чаще всего подводят неожиданно

Рекомендация Авто24

Если нет средств на превентивную замену компонентов системы охлаждения для сохранения надежности автомобиля, жизни имеющихся деталей можно продлить благодаря уходу. Используйте качественные расходные материалы, очищайте поверхность радиатора и время от времени промывайте систему мягкими промывками. Попутно контролируйте состояние резиновых и пластиковых патрубков, имея в виду, что среди современных резинотехнических изделий очень много недолговечных подделок.

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