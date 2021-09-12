Культура кастомайзинга и тюнинга всегда шла бок о бок с фотографией, а благодаря конкурсу Shutter Space от Toyo Tires, эти две вещи стали встречаться чаще и приносить плоды начинающим фотографам и профессионалам.

Автомобильные фотографы со всего мира присылают на конкурс свои лучшие работы, из которых выбирается 20 лучших, а в финале один из них забирает главный приз.

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Для 5-го ежегодного конкурса темой стало "творческое движение". Как эта тема раскрыта на профессиональных и любительских фотографиях – можете видеть на примере 20 работ финалистов.

Главный призер конкурса получит поездку на двоих в Лас-Вегас с возможностью быть приглашенным фотографом Toyo Tyres на автошоу SEMA 2021. Фото победителя будет опубликовано в Shutter Space Collaborative Car Meet & Automotive Photo Gallery и на обложке памятной книги Toyo Tyres Shutter Space. Победитель также получит камеру Pelican S130 с оборудованием и аксессуарами, а также фирменные аксессуары от Toyo.

19 финалистов попадут на страницы памятной книги и подарки от Pelican и Toyo. Фотографы могут отправить фотографии и узнать детали конкурса по этой ссылке.

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: оригинальность; художественная композиция и технический аспект; воплощение бренда и образа жизни Toyo; включение элемента “творческого движения”. Материалы принимаются до 5 июля 2021 года.

Встреча Toyo Tyres Shutter Space Car Meet & Automotive Photo Gallery состоится в субботу, 28 августа, в Южной Калифорнии. Мероприятие проводится ежегодно и объединяет фотографов и автомобильных энтузиастов. Ниже вы можете увидеть фото с прошлогодней встречи.

Фото: Toyo Tyres Shutter Space Car Meet & Automotive Photo Gallery / MotorTrend/Jofel Tolosa