Культура кастомайзінгу та тюнінгу завжди йшла пліч-о-пліч з фотографією, а завдяки конкурсу Shutter Space від Toyo Tires, ці дві речі стали зустрічатись частіше і приносити плоди фотографам-початківцям та професіоналам.

Автомобільні фотографи з усього світу надсилають на конкурс свої кращі роботи, з яких обирається 20 кращих, а у фіналі один з них забирає головний приз.

Дивіться також: Китайські тюнери прокачали Porsche Taycan

Для 5-го щорічного конкурсу темою став “Творчий рух”. Як ця тема розкрита на професійних та аматорських фотографіях – можете бачити на прикладі 20 робіт фіналістів.

Головний призер конкурсу отримає поїздку на двох до Лас-Вегасу з можливістю бути запрошеним фотографом Toyo Tyres на автошоу SEMA 2021 правом ексклюзивної фотосесії. Фото переможця буде опубліковано у Shutter Space Collaborative Car Meet & Automotive Photo Gallery та на обкладинці пам’ятної книги Toyo Tyres Shutter Space. Переможець також отримає камеру Pelican S130 з обладнанням та аксесуарами, а також фірмові аксесуари від Toyo.

19 фіналістів потраплять на сторінки пам’ятної книги та подарунки від Pelican і Toyo. Фотографи можуть надіслати фотографії та дізнатися деталі конкурсу за адресою цим посиланням.

Конкурсні роботи оцінюватимуться за такими критеріями: оригінальність; художня композиція та технічний аспект; втілення бренду та способу життя Toyo; включення елемента “творчого руху”. Матеріали приймаються до 5 липня 2021 року.

Зустріч Toyo Tyres Shutter Space Car Meet & Automotive Photo Gallery відбудеться в суботу, 28 серпня, у Південній Каліфорнії. Захід проводиться щороку й об’єднує фотографів та автомобільних ентузіастів. Нижче ви можете побачити фото з торішньої зустрічі.

Фото: Toyo Tyres Shutter Space Car Meet & Automotive Photo Gallery / MotorTrend/Jofel Tolosa