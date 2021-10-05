Концепт-кар Toyota Aygo X prologue, представленный в марте этого года, вскоре получит серийное воплощение – японский автопроизводитель объявил, что премьера модели состоится в начале ноября.

Toyota позиционирует Aygo X как уникальный для A-сегмента городской кроссовер и предлагает читать букву X в его названии как "кросс". X в имени также отсылает к характерному дизайну передней части, который появился еще в хэтчбеке Aygo второго поколения в 2014 году, а теперь переосмыслен. Но в отличие от предшественника, который был аналогом Peugeot 108 и Citroen C1, Aygo X – полностью самостоятельная модель, разработанная в Европе для европейских покупателей. Выпускать ее будут на заводе Toyota в Чехии.

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Компания подтвердила, что Aygo X построен на модульной платформе TNGA-B, совместной с Yaris и Yaris Cross. К сожалению, детальной технической информации пока нет, хотя ранее сообщалось, что новинка получит не электрический мотор, а двигатель внутреннего сгорания. Вероятно, это будет трехцилиндровый агрегат без наддува, который выдает менее 100 л.с. мощности.

Выйдя на рынок, Toyota Aygo X не столкнется с особенно жесткой конкуренцией, поскольку многие автопроизводители уже ушли из этого сегмента: зарабатывать на ультракомпактных машинах становится все труднее. Но совсем без соперников Aygo X не останется. Среди них – Hyundai i10, Kia Picanto, Renault Twingo, Fiat Panda.