Концепт-кар Toyota Aygo X prologue, представлений в березні цього року, незабаром матиме серійне втілення – японський автовиробник оголосив, що прем’єра моделі відбудеться на початку листопада.

Toyota позиціює Aygo X як унікальний для A-сегменту міський кросовер і пропонує читати літеру X в його назві як “крос”. X в імені також відсилає до характерного дизайну передньої частини, який з’явився ще на хетчбеку Aygo другого покоління у 2014 році, а тепер переосмислений. Але на відміну від попередника, який був аналогом Peugeot 108 та Citroen C1, Aygo X – повністю самостійна модель, розроблена в Європі для європейських покупців. Випускати її будуть на заводі Toyota в Чехії.

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Компанія підтвердила, що Aygo X побудований на модульній платформі TNGA-B, спільній з Yaris та Yaris Cross. На жаль, детальної технічної інформації поки немає, хоча раніше повідомлялося, що новинка отримає не електричний мотор, а двигун внутрішнього згоряння. Імовірно, це буде трициліндровий агрегат без наддуву, що видає менш як 100 к.с. потужності.

Вийшовши на ринок, Toyota Aygo X не зіткнеться з особливо жорсткою конкуренцією, оскільки багато автовиробників вже пішли з цього сегменту: заробляти на ультракомпактних машинах стає все важче. Але зовсім без суперників Aygo X не залишиться. Серед них – Hyundai i10, Kia Picanto, Renault Twingo, Fiat Panda.