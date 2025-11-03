Toyota анонсирует дебют нового Hilux в Европе: премьера уже 10 ноября

В тизере компания призывает: “Готовьтесь начать новое путешествие вместе”. Вероятно, это намек на приключенческий характер новинки, а значит за затемненным фото скрывается новый Hilux.

На изображении заметно, что пикап получит более узкие фары, и надпись “TOYOTA” на решетке радиатора. Тайское подразделение японского автопроизводителя показало больше кадров новинки в видео, на которых заметно заднюю часть, обновленные фонари и новый дизайн легкосплавных дисков.

Инсайдеры отмечают, что автомобиль получит скорее глубокое обновление, а не полностью новую генерацию. В частности, изменения также ожидаются в салоне, где появится панель приборов от Land Cruiser Prado, и под капотом – компания планирует продавать Hilux 2026 с 2,8-литровым дизелем с 48-вольтовой системой мягкого гибрида, что будет работать с классическим “автоматом” и системой полного привода.