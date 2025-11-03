Укр
Ру

Toyota анонсирует дебют нового Hilux в Европе: премьера уже 10 ноября

Toyota Europe объявила о предстоящей премьере новой модели, показав тизерное изображение и запустив обратный отсчет до момента дебюта. Презентация состоится 10 ноября в 06:00 утра по центральноевропейскому времени.
Toyota готовит новый Hilux: пикап показали в тизере перед официальным дебютом - Auto24

ФОТО: Toyota|

Тизер Toyota Hilux 2026 года

Данила Северенчук
logo3 ноября, 13:10
logo0
logo0 мин

В тизере компания призывает: “Готовьтесь начать новое путешествие вместе”. Вероятно, это намек на приключенческий характер новинки, а значит за затемненным фото скрывается новый Hilux.

Читайте также: Toyota показала концепты будущего: от электрического "карлика" до стильного HiAce

На изображении заметно, что пикап получит более узкие фары, и надпись “TOYOTA” на решетке радиатора. Тайское подразделение японского автопроизводителя показало больше кадров новинки в видео, на которых заметно заднюю часть, обновленные фонари и новый дизайн легкосплавных дисков.

Инсайдеры отмечают, что автомобиль получит скорее глубокое обновление, а не полностью новую генерацию. В частности, изменения также ожидаются в салоне, где появится панель приборов от Land Cruiser Prado, и под капотом – компания планирует продавать Hilux 2026 с 2,8-литровым дизелем с 48-вольтовой системой мягкого гибрида, что будет работать с классическим “автоматом” и системой полного привода.

#Toyota #Новости #Видео #Фото #Hilux Double Cab 2015 #Aвтоновинки