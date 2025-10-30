Toyota показала концепты будущего: от электрического "карлика" до стильного HiAce

На выставке Japan Mobility Show 2025 Toyota Group представила сразу ряд инновационных концептов, символизирующих будущее умного транспорта - от крошечного Daihatsu Midget X до футуристических персональных капсул. Это игривый, но глубокий взгляд на то, какой может стать мобильность в ближайшие десятилетия.

Daihatsu Midget X: электрическое перерождение легенды

Компания Daihatsu, входящая в группу Toyota, оживила дух своей классики - трехколесного Midget 1957 года, создав Midget X, самый маленький электрический грузовик нового поколения. Этот компактный LCV сочетает полностью электрический привод, трехместный салон и гибкое грузовое отделение, что может трансформироваться под нужды владельца.

Дизайн отсылает к оригиналу - круглые LED-фары, панорамное лобовое стекло в стиле вертолета, а также интегрированные индикаторы заряда на колесных арках. Салон имеет центральное положение водителя, два небольших пассажирских места для детей и множество “игрушечных” деталей - от миниатюрного отделения для печенья до цветных вставок и эргономичных форм.

Задние двери открываются оригинальным поворотным механизмом, а грузовое пространство можно адаптировать под расширенный кузов или мобильный контейнер. Технические характеристики пока не раскрыты, однако в Daihatsu намекают: главная цель - сделать ежедневную мобильность приятной, простой и эмоциональной.

Президент Toyota Кодзи Сато во время премьеры назвал Midget X “карликом будущего” и отметил, что этот концепт - пример настоящего ремесленного подхода к созданию маленьких, но чрезвычайно важных машин.

Мир движения глазами Toyota: игра, доступность и технологии

Параллельно с Midget X Toyota представила серию ярких концептов, которые выходят за пределы обычных авто. Среди них - Kids Mobi, цветные капсульные транспортные средства, созданные специально для детей, а также несколько концепций с позывными Chibibo, Walk Me и Boost Me, которые демонстрируют различные сценарии мобильности:

Chibibo - компактный роботизированный транспортер для доставки товаров;

Walk Me - персональный помощник для передвижения людей в городских зонах;

Boost Me - маневренный электропомощник для людей с инвалидностью, достаточно гибкий, чтобы двигаться даже по теннисному корту.

Toyota также показала Challenge Me - внедорожную коляску для людей с ограниченной мобильностью, KB Lifter - беговую дорожку на колесах, и Cyber Love - концепцию мягкого транспортного средства-шезлонга, который размывает границу между автомобилем и жилым пространством.

Будущее коммерческого транспорта

Отдельное внимание Toyota уделила легким коммерческим автомобилям, представив ряд практических концептов:

Coms-X - одноместный электромобиль для доставки;

IMV Origin - минималистичный пикап с кабиной над кузовом, создан для развивающихся рынков;

Kago-Bo - автономный минивэн, который может работать как такси;

Kayoibako - фургон-версия для профессионального использования.

А завершила серию новая концепция Toyota HiAce, представлена в обычном и удлиненном кузове с панорамными окнами в стиле “крепости” и современным минималистичным салоном.

Мобильность с душой

Нынешняя экспозиция Toyota на Japan Mobility Show доказала, что японский гигант не просто создает транспорт, а формирует эмоциональную связь между человеком и движением, ведь каждый из концептов отражает видение компании: сделать мобильность гибкой и комфортной - даже в самых маленьких формах.