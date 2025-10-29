Концепт новой Toyota Corolla поразил технологиями и дизайном

Концепт создан в рамках новой кампании “To You, Toyota” и разработан в европейском дизайн-центре во французской Ницце. Новый образ Corolla кардинально отличается от знакомого 12-го поколения - вместо классических пропорций появились современные формы, чистые линии и почти электрический характер. Это продолжение дизайнерской философии, которую Toyota недавно успешно воплотила в новом Prius.

Острый и футуристический дизайн

Передняя часть концепта демонстрирует новое видение стиля “молотообразной” оптики, сочетающей узкие полноразмерные светодиодные фары с горизонтальными и вертикальными элементами. Традиционную решетку радиатора заменил компактный нижний воздухозаборник, а у основания лобового стекла появилось изящное вентиляционное отверстие.

Профиль автомобиля элегантный и сбалансированный, с четко очерченными крыльями, плавной линией крыши и характерными боковыми панелями. Зарядный порт интегрирован в переднее крыло, а рядом - вертикальный акцент, подчеркивающий современную геометрию кузова. Завершают образ классические дверные ручки.

Задняя часть получила стильный спойлер типа “утиный хвост”, пиксельные фонари на всю ширину кузова и элегантную надпись Corolla на багажнике. Чистые линии, минимализм и высокое внимание к деталям создают эффектный вид, что одновременно сохраняет узнаваемость модели.

Новый интерьер и технологии

Внутри концепт демонстрирует совершенно новый подход к архитектуре салона. Интерьер получил минималистичную панель приборов, разделенные цифровые дисплеи для водителя и пассажира, а также плавающую центральную консоль с современным селектором передач. Оригинальные сиденья имеют футуристическую форму и интегрированную подсветку, что создает атмосферу высоких технологий.

Управление климатом и мультимедиа сгруппировано вокруг водителя, обеспечивая максимальную эргономику - главный принцип Toyota в проектировании интерьера.

Электричество, гибриды и никаких компромиссов

Хотя технических деталей пока немного, Toyota подтвердила, что следующая Corolla продолжит многопрофильную стратегию бренда. В линейке ожидаются полностью электрические, гибридные и традиционные бензиновые модификации. Компания подчеркивает, что независимо от типа привода, модель не потеряет в пространстве, функциональности или динамике.

Появление концепта свидетельствует, что Toyota уже готовится к следующему поколению Corolla, которое может дебютировать в 2026 году. Текущая версия была обновлена в 2022-м, поэтому новая глава легенды - лишь вопрос времени.