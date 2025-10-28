Toyota возродила классический Land Cruiser FJ60 с двигателем на 394 "лошадок"

Как пишет Carscoops, главная интрига концепта - новое “сердце”. Вместо атмосферной “шестерки” инженеры установили 3,4-литровый V6 i-Force с двойным турбонаддувом от актуальной Toyota Tundra. Его мощность составляет 394 л.с. и 650 Нм, то есть почти вдвое больше, чем имел оригинал.

Читайте также: Более быстрая, чем Camry 3,5: Toyota показала "заряженную" Camry GT-S

Чтобы современный агрегат вписался в кузов 80-х, специалисты Toyota Motorsports Garage разработали индивидуальные крепления, переработали поддон картера и теплообменник и создали уникальный жгут проводов. Адаптерная плита позволила совместить V6 с родной 5-ступенчатой “механикой”, сохраняя аутентичность.

Готов к бездорожью - и ко вниманию

Turbo Trail Cruiser сохранил рамную конструкцию, но получил лифт подвески и измененную геометрию для большей артикуляции. На полированных колесах с бедлоками установлены 35-дюймовые внедорожные шины. При этом дизайнеры сознательно оставили кузов почти нетронутым: те же формы, те же галогенные фары, максимальный винтажный вайб.

Также интересно: Toyota создает новый флагманский бренд, который будет выше Lexus

Результат - машина, которую можно перепутать со старой только на вид, но не по характеру. Интерьер также остался оригинальным, за исключением аудиосистемы JBL-аудио и центральный сенсорный экран - единственные намеки на XXI век в салоне.

Хот-род по-тойотовски

“Turbo Trail Cruiser показывает, что происходит, когда технологии Toyota по повышению производительности сочетаются с одним из наших самых известных классических автомобилей. Это хот-род с ДНК Toyota: мощность, управляемость и надежность в пакете, что остается верным оригинальному Land Cruiser”, - говорит Марти Швертер, руководитель Toyota Motorsports Garage.