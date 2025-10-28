Toyota відродила класичний Land Cruiser FJ60 з двигуном на 394 "конячок"

Як пише Carscoops, головна інтрига концепту — нове “серце”. Замість атмосферної “шістки” інженери встановили 3,4-літровий V6 i-Force з подвійним турбонаддувом від актуальної Toyota Tundra. Його потужність становить 394 к.с. і 650 Нм, тобто майже удвічі більше, ніж мав оригінал.

Щоб сучасний агрегат вписався у кузов 80-х, фахівці Toyota Motorsports Garage розробили індивідуальні кріплення, переробили піддон картера та теплообмінник і створили унікальний джгут проводів. Адаптерна плита дозволила поєднати V6 з рідною 5-ступеневою “механікою”, зберігаючи автентичність.

Готовий до бездоріжжя — і до уваги

Turbo Trail Cruiser зберіг рамну конструкцію, але отримав ліфт підвіски та змінену геометрію для більшої артикуляції. На полірованих колесах із бедлоками встановлені 35-дюймові позашляхові шини. При цьому дизайнери свідомо залишили кузов майже недоторканим: ті самі форми, ті самі галогенні фари, максимальний вінтажний вайб.

Результат — машина, яку можна переплутати зі старою лише на вигляд, але не за характером. Інтер’єр також лишився оригінальним, за винятком аудіосистеми JBL-аудіо та центральний сенсорний екран — єдині натяки на XXI століття в салоні.

Хот-род по-тойотівськи

“Turbo Trail Cruiser показує, що стається, коли технології Toyota з підвищення продуктивності поєднуються з одним із наших найвідоміших класичних автомобілів. Це хот-род з ДНК Toyota: потужність, керованість і надійність у пакеті, що залишається вірним оригінальному Land Cruiser”, — каже Марті Швертер, керівник Toyota Motorsports Garage.