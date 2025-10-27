Toyota створює новий флагманський бренд, який буде вище за Lexus

Toyota офіційно виводить свій історичний седан Century на новий рівень — тепер це буде окремий преміум-бренд, який стоятиме над Lexus у корпоративній ієрархії. Рішення особисто схвалив голова компанії Акіо Тойода, а мета — розширити вплив Toyota в ультралюксовому сегменті та дати Lexus більше свободи для експериментів, пишуть в Car&Driver.

Century — новий флагман Toyota

Century завжди був особливим автомобілем. Його історія почалася ще у 1967 році, коли Toyota представила седан для японських імператорів і топ-керівників. Зараз у виробництві — третє покоління моделі (з 2017 року), а у 2023-му до нього приєднався позашляховик Century SUV.

Тепер Toyota робить логічний крок — перетворює Century на окремого виробника, який займе найвище місце у преміальній ієрархії компанії.

«Досі місце Century у компанії не було зрозумілим. Тепер ми чітко визначаємо його як вершину лінійки Toyota», — зазначив Акіо Тойода.

Lexus отримує більше свободи

За словами Саймона Хамфріса, головного директора з брендингу Toyota, створення бренду Century дозволить Lexus більше ризикувати і бути креативним, без прив’язки до надвисоких корпоративних стандартів.

«Lexus має діяти вільніше й залишатися піонером. А Century стане “вершиною вершини” — символом абсолютної розкоші», — підкреслив Хамфріс.

Toyota переосмислює структуру брендів

Усередині компанії Century стане аналогом “Credor” у світі Seiko — ексклюзивним брендом для найвимогливіших клієнтів. Lexus залишиться інноваційним преміумом, а сама Toyota — брендом для широкої аудиторії.

Таким чином, ієрархія Toyota тепер виглядає так: Toyota → Lexus → Century.

Що далі?

Вже наприкінці жовтня на виставці Japan Mobility Show 2025 у Токіо Toyota покаже нове купе Century, яке символізуватиме старт незалежного бренду. Очікується, що воно поєднає потужність гібридної установки, ручну збірку та унікальний дизайн у стилі “японського Rolls-Royce”.