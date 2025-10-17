Новий Toyota RAV4 виходить на європейський ринок у 2026 році

Як повідомляє Motor.es, кросовер дебютує виключно у гібридному виконанні з 2,5-літровим бензиновим двигуном і електромотором. У передньоприводній конфігурації потужність становить 183 кінських сил, а ціна стартує з 45 200 євро. Повнопривідна версія потужністю 191 к.с. коштує від 47 700 євро.

Детальніше: Нова Toyota RAV4 представлена офіційно: що змінилось

У 2026 році гамму доповнять плагін-гібриди. Для покупців запропонують два варіанти: передньопривідний на 268 к.с. і повнопривідний на 304 к.с. Завдяки батареї ємністю 22,7 кВт-год вони зможуть долати до 100 кілометрів лише на електротязі. Цікаво, що Toyota суттєво розширила стандартну комплектацію: тепер навіть початкові версії мають 18-дюймові легкосплавні диски, два 12-дюймові дисплеї в салоні, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, парктронік із камерою та повний пакет систем безпеки Toyota Safety Sense.

Для тих, хто хоче більше динаміки, підготовлено спортивну модифікацію GR Sport, доступну тільки з повним приводом. Її вартість стартує з 55 700 євро, а оснащення включає 20-дюймові диски, шкіряний салон, аудіосистему JBL, оглядові камери по колу, електроприводи сидінь і багажних дверей, вентиляцію передніх і підігрів усіх крісел, а також обігрів керма.

Якщо порівнювати новий RAV4 з попередньою, п’ятою генерацією, яка продавалася в Європі до рестайлінгу 2023 року, то варто зазначити, що тодішній гібридний варіант із переднім приводом коштував у середньому від 38 до 40 тисяч євро, а повнопривідна версія — близько 42–43,5 тисяч.

Також цікаво: Новий Toyota Land Cruiser FJ може дебютувати 20 жовтня

Навіть плагін-гібрид того покоління стартував з позначки приблизно 53 тисячі. Таким чином, шосте покоління стало дорожчим приблизно на 5–7 тисяч євро залежно від комплектації. Водночас Toyota фактично переклала колишні опції у стандартне оснащення, тож модель не лише подорожчала, а й піднялася на півкроку ближче до преміальних конкурентів на кшталт Lexus NX.