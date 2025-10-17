Новий Toyota Land Cruiser FJ може дебютувати 20 жовтня

Як пише Carscoops, за повідомленнями японського видання Mag-X, закритий попередній показ для медіа відбудеться 20 жовтня 2025 року на цьогорічній виставці Japan Mobility Show, а глобальна прем’єра – вже наступного дня.

Читайте також: Toyota готує новий купе-кросовер: шпигунські фото

Очікується, що модель буде побудована на рамній платформі IMV-0, яку також використовує Toyota Hilux Champ, і залишиться вірною справжній позашляховій спадщині Land Cruiser. Виробництво планують налагодити в Таїланді з подальшим експортом на глобальні ринки. Запуск у Японії очікується в середині 2026 року.

Дизайн у стилі FJ Cruiser

Патентні креслення демонструють квадратний п’ятидверний кузов із класичними рисами FJ Cruiser: масивні крила, вертикальну задню частину з повнорозмірним запасним колесом та грубе пластикове облицювання по периметру. Силует дуже нагадує концепт Compact Cruiser EV 2021 року, хоча новинка виглядає значно більшою.

Патентне фото нового позашляховика Toyota

Габарити моделі, за попередніми даними, становитимуть близько 4500 мм у довжину, що чітко відносить FJ до сегмента компактних рамних SUV. Дорожній просвіт обіцяє бути щедрим, а потенційно серйозне позашляхове оснащення підкреслить його міцний характер.

Двигуни

Хоча Toyota поки що не підтвердила офіційних даних, інсайдери припускають, що на ринках можуть з’явитися такі силові установки:

рядний чотирициліндровий бензиновий 2,7-літровий

турбодизель об’ємом 2.8 літра із м’якою гібридною системою, запозичений у Land Cruiser Prado та Hilux.

Передбачаються автоматичні коробки передач (6-ступінчаста для бензину та 8-ступінчаста для дизеля), а повний привід залишиться стандартом.

Також цікаво: Названо найцінніший автомобільний бренд у світі — і це не Mercedes-Benz чи BMW

Повернення легенди

Очікується, що новий Land Cruiser FJ стане “молодшим братом” моделей серії 250 та 300, орієнтованим на ентузіастів бездоріжжя, яким важливіше прохідність, ніж міський комфорт. Відродження культового імені FJ Cruiser має потенціал стати гучним поверненням для Toyota у сегмент компактних рамних SUV.