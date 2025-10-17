Toyota готує новий купе-кросовер: шпигунські фото

Очікується, що за попередніми даними, Harrier п’ятого покоління дебютує у 2027 році. Згідно зі шпигунськими знімками Carscoops, серійна модель нової генерації стане більшою і нижчою за нинішнє покоління.

Новинка також отримає силует купе-кросовера й може повернутися на ринок США під назвою Venza, але вже з більш вираженим преміальним позиціонуванням, аби дистанціюватися від RAV4 та Crown Signia.

На тестових зразках поки видно лише камуфляж і нові дверні ручки, але пропорції натякають на більш стрімку дахову лінію. За чутками, модель збереже платформу TNGA-K, однак:

колісна база виросте на 60 мм – до 2750 мм;

довжина сягне 4760 мм;

ширина трохи збільшиться, а от висота зменшиться приблизно на 110 мм, що зробить профіль більш динамічним.

В салоні, імовірно, новий Harrier/Venza частково запозичить компоновку в оновленого RAV4, проте відрізнятиметься більш преміальним оснащенням. Очікується, що кросовер отримає нову мультимедіа Toyota Audio Multimedia з 12,9-дюймовим екраном та інтерфейсом у стилі смартфона з віджетами.

Щодо техніки, поки що мало що відомо, але повідомляється про можливість появи 1,5-літрового турбомотора у поєднанні з гібридною або плагін-гібридною системою. Toyota планує зробити електрифікацію обов’язковою, а не опцією.