Toyota показала концепт нової Corolla: фото

Концепт з’явився у відеокампанії “To You Toyota”, і з першого погляду зрозуміло: перед нами не просто оновлення існуючого покоління. Його зовнішність вирізняється кардинально новими рисами.

Серед основних інновацій:

Передня частина виконана в стилі молотоподібного “обличчя” Toyota з LED-стрічкою на всю ширину, яка поєднує горизонтальні та вертикальні елементи.

Жодної традиційної решітки радіатора, лише невеликий нижній повітрозабірник — тобто мова майже напевно про електричний силовий агрегат.

Бічний профіль — класичний седан, але з майже купеподібним дахом, опущеною лінією вікон та зарядним портом під дзеркалом.

Задня частина — з “качиним хвостом” на кришці багажника та піксельною LED-панеллю на всю ширину.

Автівка на кадрах зовсім не схожа на нинішню 12-ту генерацію Corolla — дизайн радикально модернізований, але зберігає впізнавані пропорції.

Електрична Corolla — реальність чи дизайнерська фантазія?

Toyota поки не підтверджує, чи стане цей концепт основою серійної Corolla наступного покоління, однак все свідчить, що компанія готує електрифікацію культової моделі.

Corolla — один із небагатьох глобальних бестселерів, який досі не має повністю електричної версії. Якщо компанія піде цим шляхом, то отримаємо MAS-market EV-седан, який може стати найбільш масовим електромобілем у світі.

Не лише Corolla: Toyota готує цілу лінійку концептів

На Japan Mobility Show Toyota також представить:

Міні-транспорт для дітей;

Пристрій для людей з інвалідністю, що дозволяє грати в теніс;

Павукоподібний вантажний модуль;

Простий пікап для ринків, що розвиваються.

Окрім цього, будуть анонси від Toyota GR, Lexus, Century та Daihatsu.