Toyota показала концепт нової Corolla: фото

Найбільш продаваний автомобіль у світі незабаром отримає кардинальне переродження. Toyota опублікувала перші кадри нового концепт-кара, який офіційно дебютує на виставці Japan Mobility Show 2025 і демонструє бачення майбутньої Corolla.
ФОТО: Toyota|

Концепція нового седана Toyota

Данило Северенчук
logo13 жовтня, 16:00
Концепт з’явився у відеокампанії “To You Toyota”, і з першого погляду зрозуміло: перед нами не просто оновлення існуючого покоління. Його зовнішність вирізняється кардинально новими рисами.

Серед основних інновацій:

  • Передня частина виконана в стилі молотоподібного “обличчя” Toyota з LED-стрічкою на всю ширину, яка поєднує горизонтальні та вертикальні елементи.
  • Жодної традиційної решітки радіатора, лише невеликий нижній повітрозабірник — тобто мова майже напевно про електричний силовий агрегат.
  • Бічний профіль — класичний седан, але з майже купеподібним дахом, опущеною лінією вікон та зарядним портом під дзеркалом.
  • Задня частина — з “качиним хвостом” на кришці багажника та піксельною LED-панеллю на всю ширину.

Автівка на кадрах зовсім не схожа на нинішню 12-ту генерацію Corolla — дизайн радикально модернізований, але зберігає впізнавані пропорції.

Електрична Corolla — реальність чи дизайнерська фантазія?

Toyota поки не підтверджує, чи стане цей концепт основою серійної Corolla наступного покоління, однак все свідчить, що компанія готує електрифікацію культової моделі.

Corolla — один із небагатьох глобальних бестселерів, який досі не має повністю електричної версії. Якщо компанія піде цим шляхом, то отримаємо MAS-market EV-седан, який може стати найбільш масовим електромобілем у світі.

Не лише Corolla: Toyota готує цілу лінійку концептів

На Japan Mobility Show Toyota також представить:

  • Міні-транспорт для дітей;
  • Пристрій для людей з інвалідністю, що дозволяє грати в теніс;
  • Павукоподібний вантажний модуль;
  • Простий пікап для ринків, що розвиваються.

Окрім цього, будуть анонси від Toyota GR, Lexus, Century та Daihatsu.

