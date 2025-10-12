Власник “перевдягнув” свою Toyota Supra назад у BMW Z4: фото

Toyota Supra A90 народилася завдяки партнерству Toyota з BMW: Supra та Z4 побудовані на спільній платформі, мають однакові двигуни, коробки передач і навіть елементи салону. Різниця була лише у в кузовах: Z4 — родстер, Supra — купе.

Але MySupraAdventures вирішив піти далі й прикріпити передню частину BMW Z4 до Supra, фактично створивши автомобіль, якого BMW ніколи не випускала — "Z4 Coupe" на базі GR Supra.

Проєкт ще не завершено, але він вже отримав купу уваги в соцмережах і серед фанатів тюнінгу. Очікується, що власник покаже готовий автомобіль на виставці SEMA у Лас-Вегасі. Там воно, без сумніву, стане одним із найяскравіших експонатів, бо поєднує в собі й технічну майстерність, і іронічне віддзеркалення партнерства Toyota та BMW.

У своїх соціальних мережах автор навіть пожартував, що “його Supra вирішила повернутись додому до BMW”. Зазначається, що над цим проєктом працює дизайнер Ксав’єр Куевас, який допоміг створити ідеальні пропорції між Supra та Z4. На перший погляд, може здатися, що фари, крила чи капот можна просто “прикрутити”, але це зовсім не так.

Хоча дві моделі мають однакову архітектуру, точки кріплення кузовних панелей різняться, тому всі елементи довелося виготовляти вручну, з урахуванням геометрії Supra. Автомобіль ще перебуває в процесі модернізації, авто вже виглядає досить привабливо та гармонійно.