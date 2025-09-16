Чим відрізнятимуться нові GR Celica та Supra від Toyota

Як пише Carscoops, нова GR Celica обіцяє стати одним із найочікуваніших відроджень за останні роки. Сама назва викликає багато ностальгії, але це повернення не означає кінець поточної лінійки спортивних автомобілів Toyota. Як GR 86, так і GR Supra отримають нові покоління й кожна модель займатиме свою нішу на ринку спортивних автомобілів.

Офіційні деталі не розкриваються, але інсайдери інтригують, що усі три автівки будуть кардинально відрізнятись. Очікується, що наступний GR 86 залишиться у своїй ролі спортивного купе початкового рівня, заповнюючи ту ж доступну нішу, яку колись займала оригінальна Celica.

Водночас нова генерація GR Celica стане дещо дорожчою та потужнішою. За даними японського видання Best Car з посиланням на внутрішні джерела, очікується, що GR Celica отримає центральномоторну повнопривідну установку з неелектрифікованим силовим агрегатом потужністю близько 400 кінських сил.

Водночас GR Supra й надалі матиме мотор попереду та задній привід, а гібридна система забезпечить 500 к.с. потужності. Обидві моделі використовуватимуть той самий 2,0-літровий бензиновий мотор, який зараз розробляє Toyota. Ходять чутки, що і Celica, і Supra пропонуватимуть однакові варіанти коробки передач: шестиступінчасту механічну або восьмиступінчасту автоматичну, як і GR Corolla та GR Yaris.

Усе вищесказане викликає питання, чому Toyota просто не повернула б емблему MR2 для моделі із середньомоторним розташуванням замість Celica, як про це повідомлялося раніше. Одна з можливостей полягає в тому, що компанія зберігає цю назву для майбутнього електричного спортивного автомобіля. Toyota не підтвердила і не спростувала спекуляції щодо центральномоторного розташування двигуна навколо GR Celica.

Наразі відомо, що компанія тестує такий прототип. Згідно з повідомленнями, дебют GR Supra відбудеться у 2027 році, а GR Celica – у 2028 році. Орієнтовна вартість нової GR Supra може починатись від 8 до 10 мільйонів єн (54 100–67 700 доларів), тоді як GR Celica матиме нижчу ціну, яка становитиме близько 7–8 мільйонів єн (47 400–54 100 доларів).