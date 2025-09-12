Toyota готує електричні Land Cruiser та RAV4 й вироблятиме їх в США

Як пише Carscoops, японський автовиробник переносить виробництво наступного Lexus ES зі США назад до Японії, аби звільнити місце на конвеєрі на заводі в Кентуккі для двох трирядних електричних позашляховиків. Вірогідно, один з них матиме назву Land Cruiser, а інший буде натхненний RAV4.

Toyota вже кілька років натякає на появу електричного Land Cruiser, адже популярність кросоверів та позашляховиків продовжує збільшуватись. Зосереджуючись на виробництві та продажу позашляховиків у США, компанія також може уникнути мит на свої найпопулярніші моделі.

Неофіційний рендер Toyota FJ Cruiser (Джерело: Carcoops)

Джерело Reuters стверджує, що майбутні електромобілі “будуть базуватися на Land Cruiser та RAV4”. Хоча формулювання говорить про те, що вони можуть бути безпосередньо похідними від цих моделей, також можливо, що джерело мало на увазі, що вони можуть просто носити ці назви, навіть якщо самі автомобілі відрізняються.

Концепт Land Cruiser SE, вперше представлений у 2023 році, повністю відповідає електрифікованій версії популярного позашляховика. Ще одним, хоча й менш імовірним, кандидатом на назву Land Cruiser є давно озвучений компактний позашляховик, який часто називають FJ Cruiser, проте його розмір не підходить для трирядної компоновки.

Toyota Sport Crossover Concept

Друга модель, описана як електричний позашляховик на базі RAV4 з трьома рядами сидінь, може виявитися ще більш важливою для стратегії бренду. Наразі RAV4 є третім найпопулярнішим автомобілем в США цього року. Сімейний електромобіль, позиціонований ближче до звичного бренду RAV4, може дати лінійці електричних автомобілів Toyota поштовх, якого немає у bZ4X. Якщо електричний RAV4 зможе бути хоч трохи таким же популярним, як і бензинова модель, це буде величезною перемогою.