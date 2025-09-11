Китайська Toyota Corolla тепер виглядає як Prius: фото

Як пише Carscoops, Міністерство промисловості та інформаційних технологій країни показала на фото оновлений седан Corolla, що має передню частину з С-подібними фарами, з'єднаними тонкою підсвіченою смугою. Їх доповнює новий бампер з меншим повітрозабірником та більш обтічним дизайном.

Читайте також: Найменший седан Toyota отримав версію GR Sport

Профіль і задня частина, схоже, залишились абсолютно незмінними, але модель отримала нові колісні диски. Лінійка силових агрегатів включатиме бензиновий та гібридний варіанти. Останній має 1,8-літровий двигун потужністю 98 к.с. та гібридну систему з літій-нікель-кобальт-марганцево-оксидним акумулятором. Вона забезпечує низьку витрату палива на рівні 4,1/100 км в змішаному циклі.

Також буде доступний звичайний бензиновий 2,0-літровий двигун на 171 кінську силу. З цим мотором Corolla матиме максимальну швидкість на рівні 180 км/год, але й нижчий показник паливної економічності. Офіційна прем’єра оновленої Toyota Corolla в Китаї відбудеться вже незабаром. Наразі невідомо, чи отримає подібні оновлення глобальна модель.