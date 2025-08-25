Найменший седан Toyota отримав версію GR Sport

Як пише Carscoops, Toyota Yaris Ativ, також відомий як Vios на деяких ринках, – це невеликий седан, який часто порівнюють зі зменшеною Corolla. Через три роки після запуску поточного покоління в Таїланді, Toyota розширює привабливість цієї субкомпактної моделі за допомогою гібридного силового агрегату та нової комплектації GR Sport.

Читайте також: Викрадення Toyota Hilux зросли на 550%

Нова версія вирізняється спортивною зовнішністю з агресивними бамперами з повітрозабірниками, дифузором та масивними бічними порогами. Доповнюють образ 17-дюймові легкосплавні диски та чорні акценти на даху та корпусах дзеркал, з емблемами GR спереду та ззаду. Покупці можуть вибрати один з трьох кольорів: Platinum White Pearl, Red Mica Metallic або Attitude Black Mica.

В салоні панує чорна оббивка зі штучної шкіри з сірою строчкою та логотипами GR. Список оснащення включає аудіосистему Pioneer з шістьма динаміками, 10,1-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей, бездротову зарядку, автоматичний клімат-контроль, фонове освітлення та пакет допомоги водієві Toyota Safety Sense.

Також цікаво: Культовий хетчбек 90-х років від Toyota поєднали з GR Yaris: що з цього вийшло

Інженери японського автовиробника змінили налаштування підвіски й додали нові передні та задні стабілізатори поперечної стійкості, аби покращити керованість. Під капотом седана встановили нову гібридну систему від Yaris та Yaris Cross, що поєднує в собі атмосферний 1,5-літровий чотирициліндровий двигун на 91 к.с. з електродвигуном потужністю 59 кВт (80 к.с.) та батареєю 0,7 ємністю кВт-год.

Разом ця установка видає 111 кінських сил через варіатор CVT на передні колеса. Водії можуть вибирати між режимами Eco, Normal або Power залежно від своїх пріоритетів. Економія палива є головною перевагою, адже Toyota вказує показник витрати на рівні 3,4 л/100 км.

Читайте також: 10 найпопулярніших кросоверів 2025 року: рейтинг

Вартість гібридного Yaris Ativ HEV у версії GR Sport у Таїланді становить 769 000 бат (23 800 доларів). Для порівняння, базова версія седана з 1,2-літровим бензиновим двигуном починається від 549 000 бат (17 000 доларів). Окрім Таїланду, де виготовляється Yaris Ativ, гібридна версія експортуватиметься на 23 ринки, переважно Південно-Східної Азії.