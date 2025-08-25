Укр
Найменший седан Toyota отримав версію GR Sport

Японський автовиробник додав для компактного гібридного седана Yaris Ativ спортивну комплектацію GR Sport, що відрізняється спортивним обвісом та новою підвіскою. Попри це, силова установка моделі генерує сукупну потужність 111 кінських сил.
Toyota оснастила свій найменший седан гібридною установкою для версії GR Sport - Auto24

ФОТО: Toyota|

Toyota Yaris Ativ GR Sport

Данило Северенчук
logo25 серпня, 18:30
logo0 хв

Як пише Carscoops, Toyota Yaris Ativ, також відомий як Vios на деяких ринках, – це невеликий седан, який часто порівнюють зі зменшеною Corolla. Через три роки після запуску поточного покоління в Таїланді, Toyota розширює привабливість цієї субкомпактної моделі за допомогою гібридного силового агрегату та нової комплектації GR Sport.

Нова версія вирізняється спортивною зовнішністю з агресивними бамперами з повітрозабірниками, дифузором та масивними бічними порогами. Доповнюють образ 17-дюймові легкосплавні диски та чорні акценти на даху та корпусах дзеркал, з емблемами GR спереду та ззаду. Покупці можуть вибрати один з трьох кольорів: Platinum White Pearl, Red Mica Metallic або Attitude Black Mica.

В салоні панує чорна оббивка зі штучної шкіри з сірою строчкою та логотипами GR. Список оснащення включає аудіосистему Pioneer з шістьма динаміками, 10,1-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей, бездротову зарядку, автоматичний клімат-контроль, фонове освітлення та пакет допомоги водієві Toyota Safety Sense.

Інженери японського автовиробника змінили налаштування підвіски й додали нові передні та задні стабілізатори поперечної стійкості, аби покращити керованість. Під капотом седана встановили нову гібридну систему від Yaris та Yaris Cross, що поєднує в собі атмосферний 1,5-літровий чотирициліндровий двигун на 91 к.с. з електродвигуном потужністю 59 кВт (80 к.с.) та батареєю 0,7 ємністю кВт-год.

Разом ця установка видає 111 кінських сил через варіатор CVT на передні колеса. Водії можуть вибирати між режимами Eco, Normal або Power залежно від своїх пріоритетів. Економія палива є головною перевагою, адже Toyota вказує показник витрати на рівні 3,4 л/100 км.

Вартість гібридного Yaris Ativ HEV у версії GR Sport у Таїланді становить 769 000 бат (23 800 доларів). Для порівняння, базова версія седана з 1,2-літровим бензиновим двигуном починається від 549 000 бат (17 000 доларів). Окрім Таїланду, де виготовляється Yaris Ativ, гібридна версія експортуватиметься на 23 ринки, переважно Південно-Східної Азії.

