Самый маленький седан Toyota получил версию GR Sport

Как пишет Carscoops, Toyota Yaris Ativ, также известный как Vios на некоторых рынках, – это небольшой седан, который часто сравнивают с уменьшенной Corolla. Через три года после запуска текущего поколения в Таиланде, Toyota расширяет привлекательность этой субкомпактной модели с помощью гибридного силового агрегата и новой комплектации GR Sport.

Читайте также: Угоны Toyota Hilux выросли на 550%

Новая версия отличается спортивной внешностью с агрессивными бамперами с воздухозаборниками, диффузором и массивными боковыми порогами. Дополняют образ 17-дюймовые легкосплавные диски и черные акценты на крыше и корпусах зеркал, с эмблемами GR спереди и сзади. Покупатели могут выбрать один из трех цветов: Platinum White Pearl, Red Mica Metallic или Attitude Black Mica.

В салоне царит черная обивка из искусственной кожи с серой строчкой и логотипами GR. Список оснащения включает аудиосистему Pioneer с шестью динамиками, 10,1-дюймовый информационно-развлекательный дисплей, беспроводную зарядку, автоматический климат-контроль, фоновое освещение и пакет помощи водителю Toyota Safety Sense.

Также интересно: Культовый хэтчбек 90-х годов от Toyota совместили с GR Yaris: что из этого получилось

Инженеры японского автопроизводителя изменили настройки подвески и добавили новые передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости, чтобы улучшить управляемость. Под капотом седана установили новую гибридную систему от Yaris и Yaris Cross, сочетающую в себе атмосферный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель на 91 л.с. с электродвигателем мощностью 59 кВт (80 л.с.) и батареей 0,7 емкостью кВт-ч.

Вместе эта установка выдает 111 лошадиных сил через вариатор CVT на передние колеса. Водители могут выбирать между режимами Eco, Normal или Power в зависимости от своих приоритетов. Экономия топлива является главным преимуществом, ведь Toyota указывает показатель расхода на уровне 3,4 л/100 км.

Читайте также: 10 самых популярных кроссоверов 2025 года: рейтинг

Стоимость гибридного Yaris Ativ HEV в версии GR Sport в Таиланде составляет 769 000 бат (23 800 долларов). Для сравнения, базовая версия седана с 1,2-литровым бензиновым двигателем начинается от 549 000 бат (17 000 долларов). Кроме Таиланда, где производится Yaris Ativ, гибридная версия будет экспортироваться на 23 рынка, преимущественно Юго-Восточной Азии.