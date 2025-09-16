Чем будут отличаться новые GR Celica и Supra от Toyota

Как пишет Carscoops, новая GR Celica обещает стать одним из самых ожидаемых возрождений за последние годы. Само название вызывает много ностальгии, но это возвращение не означает конец текущей линейки спортивных автомобилей Toyota. Как GR 86, так и GR Supra получат новые поколения и каждая модель будет занимать свою нишу на рынке спортивных автомобилей.

Официальные детали не раскрываются, но инсайдеры интригуют, что все три автомобиля будут кардинально отличаться. Ожидается, что следующий GR 86 останется в своей роли спортивного купе начального уровня, заполняя ту же доступную нишу, которую когда-то занимала оригинальная Celica.

В то же время новая генерация GR Celica станет несколько дороже и мощнее. По данным японского издания Best Car со ссылкой на внутренние источники, ожидается, что GR Celica получит центральномоторную полноприводную установку с неэлектрифицированным силовым агрегатом мощностью около 400 лошадиных сил.

В то же время GR Supra и в дальнейшем будет иметь мотор впереди и задний привод, а гибридная система обеспечит 500 л.с. мощности. Обе модели будут использовать тот же 2,0-литровый бензиновый мотор, который сейчас разрабатывает Toyota. Ходят слухи, что и Celica, и Supra будут предлагать одинаковые варианты коробки передач: шестиступенчатую механическую или восьмиступенчатую автоматическую, как и GR Corolla и GR Yaris.

Все вышесказанное вызывает вопрос, почему Toyota просто не вернула бы эмблему MR2 для модели со среднемоторным расположением вместо Celica, как об этом сообщалось ранее. Одна из возможностей заключается в том, что компания сохраняет это название для будущего электрического спортивного автомобиля. Toyota не подтвердила и не опровергла спекуляции относительно центральномоторного расположения двигателя вокруг GR Celica.

Известно, что компания тестирует такой прототип. Согласно сообщениям, дебют GR Supra состоится в 2027 году, а GR Celica – в 2028 году. Ориентировочная стоимость новой GR Supra может начинаться от 8 до 10 миллионов иен (54 100–67 700 долларов), тогда как GR Celica будет иметь более низкую цену, которая составит около 7–8 миллионов иен (47 400–54 100 долларов).