Новая электрическая Toyota bZ7 получит экосистему Xiaomi

Летом этого года GAC-Toyota объявила о партнерстве с Huawei, Momenta и Xiaomi. Как пишет CarNewsChina, новая Toyota bZ7 станет первым автомобилем, интегрированным в умную экосистему Xiaomi “Human x Car x Home”, которая объединяет персональные устройства, систему умного дома и автомобили.

Пользователи смогут выполнять такие действия, как дистанционное управление кондиционером дома с центрального экрана в салоне. Узнать новый Toyota bZ7 можно по фирменным C-образными дневными ходовыми огнями, датчиком LiDAR на крыше и безрамочными дверями. Электромобиль имеет профиль фастбэка, полускрытыми дверными ручками, “дактейлом” и легкосплавными дисками с шинами 255/40R21.

Габариты новинки составляют 5130/1965/1506 мм в длину, ширину и высоту соответственно, а колесная база - 3020 мм. Снаряженная масса - 2275 кг. Электромотор от компании Huawei генерирует 207 кВт (278 л.с.) и питается от литий-железо-фосфатной батареи CALB, емкость которой пока неизвестна.

В салоне есть трехспицевый руль, трапециевидная панель приборов, центральный экран управления, контурная подсветка салона и беспроводная зарядка для мобильного телефона. Подробные размеры экрана и другие спецификации объявят позже.