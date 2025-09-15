Нова електрична Toyota bZ7 отримала екосистему Xiaomi

Влітку цього року GAC-Toyota оголосила про партнерство з Huawei, Momenta та Xiaomi. Як пише CarNewsChina, нова Toyota bZ7 стане першим автомобілем, інтегрованим в розумну екосистему Xiaomi “Human x Car x Home”, яка об’єднує персональні пристрої, систему розумного дому та автомобілі.

Користувачі зможуть виконувати такі дії, як дистанційне керування кондиціонером вдома з центрального екрана в салоні. Впізнати новий Toyota bZ7 можна за фірмовими C-подібними денними ходовими вогнями, датчиком LiDAR на даху та безрамковими дверима. Електромобіль має профіль фастбека, напівприхованими дверними ручками, “дактейлом” та легкосплавними дисками з шинами 255/40R21.

Габарити новинки становлять 5130/1965/1506 мм у довжину, ширину та висоту відповідно, а колісна база — 3020 мм. Споряджена маса — 2275 кг. Електромотор від компанії Huawei генерує 207 кВт (278 к.с.) й живиться від літій-залізо-фосфатної батареї CALB, ємність якої наразі невідома.

У салоні є триспицеве кермо, трапецієподібна панель приладів, центральний екран керування, контурна підсвітка салону та бездротова зарядка для мобільного телефону. Детальні розміри екрана та інші специфікації оголосять згодом.