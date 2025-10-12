Владелец "переодел" свою Toyota Supra обратно в BMW Z4: фото

Toyota Supra A90 родилась благодаря партнерству Toyota с BMW: Supra и Z4 построены на общей платформе, имеют одинаковые двигатели, коробки передач и даже элементы салона. Разница была только в кузовах: Z4 - родстер, Supra - купе.

Но MySupraAdventures решил пойти дальше и прикрепить переднюю часть BMW Z4 к Supra, фактически создав автомобиль, которого BMW никогда не выпускала - "Z4 Coupe" на базе GR Supra.

Проект еще не завершен, но он уже получил кучу внимания в соцсетях и среди фанатов тюнинга. Ожидается, что владелец покажет готовый автомобиль на выставке SEMA в Лас-Вегасе. Там оно, без сомнения, станет одним из самых ярких экспонатов, потому что сочетает в себе и техническое мастерство, и ироническое отражение партнерства Toyota и BMW.

В своих социальных сетях автор даже пошутил, что “его Supra решила вернуться домой к BMW”. Отмечается, что над этим проектом работает дизайнер Ксавьер Куэвас, который помог создать идеальные пропорции между Supra и Z4. На первый взгляд, может показаться, что фары, крылья или капот можно просто “прикрутить”, но это совсем не так.

Хотя две модели имеют одинаковую архитектуру, точки крепления кузовных панелей различаются, поэтому все элементы пришлось изготавливать вручную, с учетом геометрии Supra. Автомобиль еще находится в процессе модернизации, авто уже выглядит достаточно привлекательно и гармонично.