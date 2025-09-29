Nissan 370Z "переодели" в Aston Martin: фото

Как пишет Carscoops, в Брисбене, что в Австралии, энтузиаст Джордан Харпер превратил свой Nissan 370Z в нечто уникальное. Отмечается, что он приобрел этот автомобиль за недорого после серьезной аварии и полностью отремонтировал его, изменив дизайн передней и задней частей.

Наиболее заметные изменения произошли впереди, поскольку 370Z позаимствовал элементы из дорестайлингового Aston Martin Vantage и Mazda MX-5 ND. Фары, изготовлены с нуля, поразительно компактные по сравнению со стандартной моделью. Расположенные на раздутых крыльях, они придают автомобилю более агрессивный вид. Интересно то, что они до сих пор не готовы и ожидают дальний свет и указатели поворотов.

Передний бампер получил аэродинамическое расширение, измененный центральный воздухозаборник и дополнительные вентиляционные отверстия на носу. Профиль в значительной степени сохранился, но матовая окраска освежила его. 18-дюймовые легкосплавные диски имеют черный цвет и дополнены желтыми тормозными суппортами.

Сзади автор проекта установил кромку багажника от Mercedes-AMG C63 и несколько модифицированное заднее крыло от BMW M3. Оба элемента изготовлены из углеродного волокна. Также есть пара новых фонарей, объединенных сплошной световой полосой. Вскоре Харпер добавит диффузор и двойные выхлопные трубы.

Пока неизвестно о каких-то улучшениях производительности, кроме фото с баллоном с азотом. Стандартный 370Z оснащен 3,7-литровым двигателем V6, который генерировал 337 лошадиных сил и 366 Нм крутящего момента. Мощность передается на задние колеса через шестиступенчатую механическую или семиступенчатую автоматическую коробку передач.