Производство Nissan Ariya прекратят уже в этом году

Как пишет Carscoops, автопроизводитель официально подтвердил это решение следующим заявлением: “Nissan приостанавливает производство Ariya для рынка США и перераспределяет ресурсы для поддержки запуска совершенно нового Leaf 2026, который будет иметь самую низкую стартовую рекомендованную розничную цену среди всех новых электромобилей, что сейчас продаются в США”.

Представитель компании в США отказался комментировать вопрос журналистов о возможности возвращения Ariya в 2027 модельном году, поскольку решение еще не принято. Несмотря на это, покупатели смогут приобрести имеющиеся электромобили у дилеров и продолжать получать гарантийное обслуживание. На вопрос, почему Ariya откладывается на потом, Nissan указал на изменение условий на рынке.

“Рынок электромобилей США является динамичным, и это проактивная реакция на изменение предпочтений потребителей. Поскольку спрос на доступные и практичные электрифицированные автомобили растет, Nissan лидирует с продуктами, которые являются как инновационными, так и ценными. Абсолютно новый Leaf 2026 года является ключом к удовлетворению этого спроса”, – сказал представитель.

Вероятно, причиной остановки продаж Ariya в США является конец действия федеральных льгот для электромобилей. Администрация Трампа решила не продлевать их срок, поэтому дорогие модели электромобилей получат значительное подорожание стоимости. Кроме того, электрический кроссовер собирают в Японии, поэтому он также подпадает под действие 15% пошлины на импорт.

Это решение также, похоже, согласуется с более широкой кампанией Nissan по сокращению операционной деятельности, поскольку компания борется за выживание после объявления рекордных убытков в размере примерно 5 миллиардов долларов за финансовый год, закончившийся в апреле. Несмотря на это, Ariya является бестселлером Nissan в США. В первой половине этого года было поставлено 11 619 единиц, что на 24,3% выше, чем за аналогичный период в 2024 году.