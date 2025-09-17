Украинцы уже купили обновленную Tesla Model Y 2025 на аукционе в США

Рестайлинговая Tesla Model Y 2025 года только появилась на дорогах США, однако кто-то уже попал в ДТП и разбил ее до того состояния, когда страховая компания решила избавиться от машины вместо ремонта.

Поэтому 2 сентября страховая Geico Ins. продала битую Model Y за 62% стоимости на аукционе Copart. Об этом сообщил сервис статистики американских аукционов AutoAstat.

Эта красная “Тесла” получила незначительные повреждения, скорее всего, от удара в столб или дерево. Спереди помятый бампер, лайтбар и капот, а также ветровое стекло, возможно, панорамная крыша.

В общем страховая компания оценила подобное авто в 49 770 долларов, а ремонта насчитала на $31 371. Почему так дорого – неизвестно, ведь безопасность у машины не сработала, салон – почти новый, и с других сторон авто выглядит, как будто только что из автосалона. На самом деле так и есть: на одометре лишь чуть больше тысячи миль.

Покупатель из Украины приобрел это авто за 31 тысячу долларов, а учитывая аукционный сбор, заплатил 33 130 долларов. Еще 2,5 тысячи на дорогу – и если машина придет в Украину до Нового года, за 35,5 тысячи кто-то получит почти новенькую рестайлинговую Tesla Model Y 2025.

