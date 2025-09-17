Українці вже купили оновлену Tesla Model Y 2025 на аукціоні у США

Рестайлінгова Tesla Model Y 2025 року тільки-но з’явилась на дорогах США, однак хтось вже потрапив в ДТП та розбив її до того стану, коли страхова компанія вирішила позбутись машини замість ремонту.

Тож 2 вересня страхова Geico Ins. продала биту Model Y за 62% вартості на аукціоні Copart. Про це повідомив сервіс статистики американських аукціонів AutoAstat.

Також цікаво скільки коштує найдешевша оновлена Tesla Model Y у США

Ця червона “Тесла” має незначні пошкодження, швидше за все, від удару в стовп чи дерево. Спереду пом'ятий бампер, лайтбар та капот, а також вітрове скло, можливо, панорамний дах.

Загалом страхова компанія оцінила подібне авто в 49 770 доларів, а ремонту нарахувала на $31 371. Чому так дорого – невідомо, адже безпека в машини не спрацювала, салон – майже новий, та й з інших боків авто виглядає, наче щойно з автосалону. Насправді так і є: на одометрі лише трохи більше за тисячу миль.

Покупець з України придбав це авто за 31 тисячу доларів, а враховуючи аукціонний збір, заплатив 33 130 доларів. Ще 2,5 тисячі на дорогу – і якщо машина прийде в Україну до Нового року, за 35,5 тисяч хтось отримає майже новеньку рестайлінгову Tesla Model Y 2025.

До речі скільки зекономить держава від введення ПДВ на електромобілі