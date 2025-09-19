Виробництво Nissan Ariya припинять вже цього року

Як пише Carscoops, автовиробник офіційно підтвердив це рішення наступною заявою: “Nissan призупиняє виробництво Ariya для ринку США та перерозподіляє ресурси для підтримки запуску абсолютно нового Leaf 2026 року, який матиме найнижчу стартову рекомендовану роздрібну ціну серед усіх нових електромобілів, що зараз продаються в США”.

Речник компанії в США відмовився коментувати запитання журналістів щодо можливості повернення Ariya у 2027 модельному році, оскільки рішення ще не прийнято. Попри це, покупці зможуть придбати наявні електромобілі у дилерів та продовжуватимуть отримувати гарантійне обслуговування. На запитання, чому Ariya відкладається на потім, Nissan вказав на зміну умов на ринку.

“Ринок електромобілів США є динамічним, і це проактивна реакція на зміну вподобань споживачів. Оскільки попит на доступні та практичні електрифіковані автомобілі зростає, Nissan лідирує з продуктами, які є як інноваційними, так і цінними. Абсолютно новий Leaf 2026 року є ключем до задоволення цього попиту”, – сказав речник.

Вірогідно, причиною зупинки продажів Ariya в США є кінець дії федеральних пільг для електромобілів. Адміністрація Трампа вирішила не продовжувати їх термін, тому дорогі моделі електромобілів отримають значне здорожчення вартості. Крім того, електричний кросовер збирають в Японії, тому він також підпадає під дію 15% мита на імпорт.

Це рішення також, схоже, узгоджується з ширшою кампанією Nissan щодо скорочення операційної діяльності, оскільки компанія бореться за виживання після оголошення рекордних збитків у розмірі приблизно 5 мільярдів доларів за фінансовий рік, що закінчився у квітні. Попри це, Ariya є бестселером Nissan в США. У першій половині цього року було поставлено 11 619 одиниць, що на 24,3% вище, ніж за аналогічний період у 2024 році.