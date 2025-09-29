Nissan 370Z “переодягнули” в Aston Martin: фото

Як пише Carscoops, у Брісбені, що в Австралії, ентузіаст Джордан Харпер перетворив свій Nissan 370Z на щось унікальне. Зазначається, що він придбав цей автомобіль за недорого після серйозної аварії й повністю відремонтував його, змінивши дизайн передньої та задньої частин.

Найбільш помітні зміни відбулись попереду, оскільки 370Z запозичив елементи з дорестайлінгового Aston Martin Vantage та Mazda MX-5 ND. Фари, виготовлені з нуля, разюче компактні порівняно зі стандартною моделлю. Розташовані на роздутих крилах, вони надають автомобілю більш агресивного вигляду. Цікаво те, що вони досі не готові й очікують на дальнє світло та покажчики поворотів.

Передній бампер отримав аеродинамічне розширення, змінений центральний повітрозабірник і додаткові вентиляційні отвори на носі. Профіль значною мірою зберігся, але матове забарвлення освіжило його. 18-дюймові легкосплавні диски мають чорний колір і доповнені жовтими гальмівними супортами.

Позаду автор проєкту встановив кромку багажника від Mercedes-AMG C63 та дещо модифіковане заднє крило від BMW M3. Обидва елементи виготовлені з вуглецевого волокна. Також є пара нових ліхтарів, що поєднані суцільною світловою смугою. Незабаром Харпер додасть дифузор та подвійні вихлопні труби.

Поки що невідомо про якісь покращення продуктивності, окрім фото з балоном з азотом. Стандартний 370Z оснащений 3,7-літровим двигуном V6, який генерував 337 кінських сил та 366 Нм крутного моменту. Потужність передається на задні колеса через шестиступінчасту механічну або семиступінчасту автоматичну коробку передач.