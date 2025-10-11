Суперкар Toyota GR показали на тизері напередодні дебюту

Toyota опублікувала тизер нового суперкара, який дебютує 13 жовтня на Japan Mobility Show 2025. Зображення новинки перед офіційною прем’єрою з’явилось на трасі Fuji Speedway. У дописі в соцмережі X (Twitter) компанія показала фото, на якому зображено Toyota 2000GT (1967), Lexus LFA (2010) та нове загадкове купе з емблемою GR.

На фоні напису “GT Corner” можна побачити силует майбутнього суперкара — найімовірніше, це Toyota GR GT, побудований на основі концепту GR GT3 2022 року. Раніше вважалось, що спорткар матиме назву Lexus LFR, але, схоже, що японський автовиробник відмовився від неї.

За даними з інсайдерських джерел, модель отримає 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом у поєднанні з електродвигунами, утворюючи гібридну силову установку. Також очікується, що суперкар матиме алюмінієве шасі з вуглецевим кузовом — легку, але надзвичайно жорстку конструкцію. Toyota натякає, що GR GT стане духовним наступником LFA, але втілить досвід Gazoo Racing у поєднанні з сучасними електрифікованими технологіями.

Окрім дебюту нового суперкара, прес-конференція Toyota 13 жовтня охопить ширшу ініціативу, яка об’єднає бренди Gazoo Racing, Lexus, Century та Daihatsu.

Очікується, що Century стане окремим глобальним брендом, Lexus розкриє нові спортивні концепти, а Toyota може натякнути на майбутній проект GR Celica із середньомоторною компоновкою. Як би не розгорталися події, 13 жовтня стане знаковою датою для спортивного майбутнього Toyota.