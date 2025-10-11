Суперкар Toyota GR показали на тизере накануне дебюта

Toyota опубликовала тизер нового суперкара, который дебютирует 13 октября на Japan Mobility Show 2025. Изображение новинки перед официальной премьерой появилось на трассе Fuji Speedway. В заметке в соцсети X (Twitter) компания показала фото, на котором изображен Toyota 2000GT (1967), Lexus LFA (2010) и новое загадочное купе с эмблемой GR.

На фоне надписи “GT Corner” можно увидеть силуэт будущего суперкара - скорее всего, это Toyota GR GT, построенный на основе концепта GR GT3 2022 года. Ранее считалось, что спорткар будет называться Lexus LFR, но, похоже, что японский автопроизводитель отказался от него.

По данным из инсайдерских источников, модель получит 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом в сочетании с электродвигателями, образуя гибридную силовую установку. Также ожидается, что суперкар будет иметь алюминиевое шасси с углеродным кузовом - легкую, но чрезвычайно жесткую конструкцию. Toyota намекает, что GR GT станет духовным преемником LFA, но воплотит опыт Gazoo Racing в сочетании с современными электрифицированными технологиями.

Кроме дебюта нового суперкара, пресс-конференция Toyota 13 октября охватит более широкую инициативу, которая объединит бренды Gazoo Racing, Lexus, Century и Daihatsu.

Ожидается, что Century станет отдельным глобальным брендом, Lexus раскроет новые спортивные концепты, а Toyota может намекнуть на будущий проект GR Celica со среднемоторной компоновкой. Как бы ни разворачивались события, 13 октября станет знаковой датой для спортивного будущего Toyota.