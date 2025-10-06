17 пикапов Toyota Hilux от Белой Церкви поехали на фронт

Под финиш недели посланцы Белой Церкви в составе делегации области перегнали технику на Харьковский участок фронта.

О транспортной экспедиции во фронтовую зону говорится в сообщении городской территориальной громады на ФБ-странице.

В очередной пакет помощи вошло 17 приобретенных пикапов Toyota Hilux, описание которых и рабочие характеристики уже не раз подавались в публикациях Авто24.

Как уточнила пресс-служба областной военной администрации, делегация Киевщины "посетила славную 72-ю отдельную механизированную бригаду Черных Запорожцев, которая с первых дней войны держит горячие направления и является символом несокрушимости. Для усиления их возможностей передали 16 пикапов Toyota Hilux и 350 FPV-дронов".

Эти торжества проходили в двух подразделениях на одном из участков Харьковского направления. Фото: Белоцерковская община

Не с пустыми руками заехали посланцы громад в расположение спецподразделения "Корд" полиции Киевской области, которые сейчас выполняют боевые задачи на Харьковском направлении.

По их запросу переданы дроны различных моделей, системы радиоэлектронной борьбы, наземные станции управления дронами и другое оборудование и техника.

Переданные автомобили и оборудование усилят возможности подразделений как в боевых операциях, так и в логистических, в том числе эвакуационных.

Отмечается, что технику Белоцерковская территориальная громада приобрела благодаря налогоплательщикам. И это не первый, и не последний донат для фронта.