17 пикапов Toyota Hilux от Белой Церкви поехали на фронт

Фронтовики получили от Белоцерковской громады Киевщины практически небольшой автопарк из новеньких полноприводных автомобилей.
Община Белой Церкви приобрела пикапы за счет налогоплательщиков

Под финиш недели посланцы Белой Церкви в составе делегации области перегнали технику на Харьковский участок фронта.

О транспортной экспедиции во фронтовую зону говорится в сообщении городской территориальной громады на ФБ-странице.

В очередной пакет помощи вошло 17 приобретенных пикапов Toyota Hilux, описание которых и рабочие характеристики уже не раз подавались в публикациях Авто24.

Как уточнила пресс-служба областной военной администрации, делегация Киевщины "посетила славную 72-ю отдельную механизированную бригаду Черных Запорожцев, которая с первых дней войны держит горячие направления и является символом несокрушимости. Для усиления их возможностей передали 16 пикапов Toyota Hilux и 350 FPV-дронов".

Эти торжества проходили в двух подразделениях на одном из участков Харьковского направления. Фото: Белоцерковская община

Не с пустыми руками заехали посланцы громад в расположение спецподразделения "Корд" полиции Киевской области, которые сейчас выполняют боевые задачи на Харьковском направлении.

По их запросу переданы дроны различных моделей, системы радиоэлектронной борьбы, наземные станции управления дронами и другое оборудование и техника.

Переданные автомобили и оборудование усилят возможности подразделений как в боевых операциях, так и в логистических, в том числе эвакуационных.

Отмечается, что технику Белоцерковская территориальная громада приобрела благодаря налогоплательщикам. И это не первый, и не последний донат для фронта.

