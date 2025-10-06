17 пікапів Toyota Hilux від Білої Церкви поїхали на фронт

Під фініш тижня посланці Білої Церкви у складі делегації області перегнали техніку на Харківську ділянку фронту.

Про транспортну експедицію у фронтову зону йдеться в повідомленні міської територіальної громади на ФБ-сторінці.

В черговий пакет допомоги увійшло 17 придбаних пікапів Toyota Hilux, опис яких та робочі характеристики вже не раз подавалися в публікаціях Авто24.

Як уточнила пресслужба обласної військової адміністрації, делегація Київщини "завітала до славетної 72-ї окремої механізованої бригади Чорних Запорожців, яка з перших днів війни тримає найгарячіші напрямки і є символом незламності. Для підсилення їхніх можливостей передали 16 пікапів Toyota Hilux та 350 FPV-дронів".

Ці урочистості відбувалися у двох підрозділах на одній з ділянок фронту Харківського напрямку. Фото: Білоцерківська громада

Не з порожніми руками заїхали посланці громад у розташування спецпідрозділу "Корд" поліції Київської області, які нині виконують бойові завдання на Харківському напрямку.

За їхнім запитом передано дрони різних моделей, системи радіоелектронної боротьби, наземні станції керування дронами та інше обладнання й техніку.

Передані автомобілі та обладнання підсилять можливості підрозділів як в бойових операціях, так і в логістичних, у тому числі евакуаційних.

Зазначається, що техніку Білоцерківська територіальна громада придбала завдяки платникам податків. І це не перший, і не останній донат для фронту.