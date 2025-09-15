Новый спорткар Lexus LFR будет иметь три разных исполнения: фото

Как пишет Carscoops, Lexus приближается к презентации и началу серийного производства своего нового суперкара под названием LFR. Ранее новинку продемонстрировали в виде концепта на Неделе автомобилей в Монтерее. Интересно, что прототип серийной модели был замечен с тремя различными вариантами аэродинамического обвеса.

Первая модификация, вероятно, предназначена для дорог общего пользования, тогда как версия, ориентирована на трек имеет сплиттер, массивные пороги, бампер с вентиляционными отверстиями над передними колесами и большое заднее антикрыло. Между этими двумя вариантами также будет модель с меньшими аэродинамическими элементами и низким спойлером.

Известно, что интерьер LFR будет иметь минималистичный дизайн со спортивными сиденьями с боковой поддержкой и отдельной информационно-развлекательной системой. Водители также найдут отдельную панель управления климат-контролем, а также кнопки, похожие на переключатели режимов настроек. Также следует ожидать минималистичный рычаг переключения передач и цифровую панель приборов.

Детали силового агрегата пока неизвестны. Ходят слухи, что автомобиль будет использовать 4,0-литровым двигатель V8 с двойным турбонаддувом на 730 л.с., но благодаря гибридизации совокупная мощность может составлять около 900 лошадиных сил.