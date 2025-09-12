Похищение автомобиля Дональда Туска стало пощечиной польским силовикам

Полиция ищет воров, а Служба государственной охраны (СДОП), которая должна защищать дом Туска, разбирается в причинах инцидента и также ищет виновных. Как рассказывает Первый новостной портал Польши TVN24, автомобиль Lexus RX нашли в районе Кокошки в Гданьске.

Теперь эксперты думают, а вернется ли Lexus в частные руки Дональда Туска? Воров ищут и, вероятно, найдут и им это с рук не сойдет, но здесь возникают вопросы от Службы безопасности. В первую очередь специалистам предстоит выяснить, что обычные воры или организаторы похищения делали с автомобилем в промежутке перегона между Сопотом и Гданьском.

Читайте также Уток удерживали в старом авто: их спасла полиция

"В случае с автомобилем премьер-министра это не обязательно должны быть дерзкие преступники. Однако нельзя исключать активности иностранных служб, которые хотели сообщить, что они следят за премьер-министром и могут нанести ему лично вред" – отмечают в полиции.

Эксперты TVN24 тем временем задали проблемный и где-то болезненный вопрос. Во-первых, это частный автомобиль и исчез он перед частным домом чиновника высокого ранга – второго лица государства после президента Польши. И этот человек, как и вся его семья и дом, находятся под постоянной охраной. Из этого следует второе – почему охрана прозевала кражу "у себя под носом"?

Малгожата и Дональд Туск в Сопоте, где украли элитную машину. Фото: иллюстративное, Bartosz Bańka, Agencja Wyborcza.pl

Представитель Службы государственной охраны отказался комментировать этот вопрос в интервью редакции. Очевидно что-то пошло не так и процедура охраны дала сбой. Многие сравнивают это все с практически проигнорированным налетом российских дронов на Польшу, что совпало по времени. Еще одна "разведка боем"?

Вероятно, в Службе государственной охраны после этого инцидента чьи-то "головы полетят". И такой сценарий очень вероятен, поскольку машину действующего премьер-министра угнали прямо под носом у офицеров.

Читайте также Забытые украинские "Ланос" и "Авео" в центре Варшавы обросли кипами штрафных квитанций

Ситуация действительно странная, поскольку, частный дом премьер-министра находится под постоянным наблюдением Службы государственной охраны. В сети под заметкой TVN24 на ФБ странице уже масса комментариев по этому поводу. Основной мотив идет вокруг наболевшего: если уже практически у "исполнительного директора страны" воруют машину, то что уж говорить о рядовых гражданах.

Кстати, это уже второй такой инцидент. Ранее ворам удалось высмеять охранников, когда исчез официальный лимузин премьер-министра Влодзимежа Цимошевича.

Почти половина всех похищенных автомобилей в стране исчезает с улиц Варшавы, где чаще всего угоняют японские машины. Инфографика: TVN24

И напоследок немного другой статистики. Toyota, Lexus – "любимая" техника польских воров. Годами она возглавляет рейтинги похищенных автомобилей вместе с другими японскими автомобилями. Это объясняется тем, что японские производители маркируют очень мало деталей. В результате воры разбирают автомобиль, а потом безопасно продают его частями.