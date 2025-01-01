Уток удерживали в старом авто: их спасла полиция

Вызов в полицию поступил от жителей одного из микрорайонов польской столицы. Они сообщили, что в заброшенном автомобиле кто-то удерживает уток и там для этого ужасные условия.

Как пишет fakt.pl, автомобиль давно не использовался для поездок, стоял в углу двора практически в кустарнике. По всему выходило, что удерживали птиц там насильно, используя машину как сарай или птичник.

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Полиция выявила факт жестокого обращения с животными, следственно-оперативная группа провела соответствующие действия, а специалисты Экопатруля взялись за спасение домашних птиц племенных пород.

Выяснилось, что среди спасенных – две мускусные утки и две старопольские породы. Они нуждаются в постоянном доступе к воде и правильном питании. Этого в салоне, напоминавший раскаленную духовку, не было – бедные птицы страдали от недостатка воздуха, воды и пространства

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Фото: полиция Варшавы

"Около 18:00 13 июля офицеры обнаружили неиспользуемый автомобиль, заросший сорняками. Внутри запертого Opel было четыре утки. Птицы передвигались на частично сложенном заднем сиденье и в багажнике. Это были неподходящие условия проживания для животных – не хватало пресной воды и места, а температура внутри была очень высокой", – впоследствии написали в рапорте городские охранники.

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Специалисты Экопатруля вытащили истощенных птиц из машины. Их сначала поместили в приспособленные контейнеры в прохладный салон патрульной машины. После этого птиц доставили в Варшавский университет наук о жизни, где есть помещения для выращивания птиц и специалисты по птицеводству.

Фото: полиция Варшавы

Впоследствии птицы пришли в себя, охотно купались в водоеме, хорошо питались. Транспортное средство, в котором находились утки, было отбуксировано на стоянку из-за его плохого технического состояния.

По поводу брошенного автомобиля и содержание в нем домашних птиц с риском для их здоровья ведется дальнейшее расследование.