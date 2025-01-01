Качок утримували в старому авто: їх врятувала поліція

Виклик до поліції надійшов від жителів одного з мікрорайонів польської столиці. Вони повідомили, що в покинутому автомобілі хтось утримує качок і там для цього жахливі умови.

Як пише fakt.pl, автомобіль давно не використовувався для поїздок, стояв у кутку двору практично в чагарнику. З усього виходило, що утримували птахів там насильно, використовуючи машину як хлів чи пташник.

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Поліція виявила факт жорстокого поводження з тваринами, слідчо-оперативна група провела відповідні дії, а спеціалісти Екопатруля взялися за порятунок свійських птахів племінних порід.

З'ясувалося, що серед врятованих – дві мускусні качки та дві старопільські породи. Вони потребують постійного доступу до води та правильного харчування. Цього в салоні, що нагадував розпечену духовку, не було – бідні птахи страждали від нестачі повітря, води та простору

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Фото: поліція Варшави

"Близько 18:00 13 липня офіцери виявили невикористаний автомобіль, зарослий бур’янами. Усередині замкненого Opel було чотири качки. Птахи пересувалися на частково складеному задньому сидінні та в багажнику. Це були невідповідні умови проживання для тварин – не вистачало прісної води та місця, а температура всередині була дуже високою", – згодом написали у рапорті міські охоронці.

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Спеціалісти Екопатруля витягли виснажених птахів з машини. Їх спочатку помістили у пристосовані контейнери у прохолодний салон патрульної машини. Після цього птахів доставили до Варшавського університету наук про життя, де є приміщення для вирощування птахів та спеціалісти з птахівництва.

Фото: поліція Варшави

Згодом птахи прийшли до тями, залюбки купалися у водоймі, добре харчувалися. Транспортний засіб, у якому перебували качки, було відбуксовано на стоянку через його поганий технічний стан.

З приводу покинутого автомобіля та утримання в ньому домашніх свійських птахів з ризиком для їх здоров’я ведеться подальше розслідування.