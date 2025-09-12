У польського прем'єра Дональда Туска викрали авто

Поліція шукає злодіїв, а Служба державної охорони (СДОП), яка повинна захищати будинок Туска, розбирається в причинах інциденту і також шукає винних. Як розповідає Перший новинний портал Польщі TVN24, автомобіль Lexus RX знайшли в районі Кокошки у Гданську.

Злодіїв шукають, але тут постають питання від Служби безпеки. В першу чергу спеціалістам належить з'ясувати, що звичайні злодії чи організатори викрадення робили з автомобілем у проміжку перегону між Сопотом та Гданськом.

"У випадку з автомобілем прем'єр-міністра це не обов'язково мають бути зухвалі злочинці. Однак не можна виключати активності іноземних служб, які хотіли повідомити, що вони стежать за прем'єр-міністром і можуть завдати йому особисто шкоди" – зазначають у поліції.

Експерти TVN24 тим часом поставили проблемне і не дуже зручне запитання. По-перше, це приватний автомобіль і зник він перед приватним будинком посадовця найвищого рангу – другої особи держави після президента Польщі. І ця людина, як і вся його родина та оселя, перебувають під постійною охороною. З цього випливає друге – чому охорона проґавила крадіжку "у себе під носом"?

Малгожата та Дональд Туск у Сопоті, де вкрали елітну автівку. Фото: ілюстративне, Bartosz Bańka, Agencja Wyborcza.pl

Речник Служби державної охорони відмовився коментувати це питання в інтерв'ю редакції. Вочевидь щось пішло не так і процедура охорони дала збій. Ймовірно, у Службі державної охорони після цього інциденту чиїсь "голови полетять". Такий сценарій дуже ймовірний, оскільки машину чинного прем'єр-міністра викрали прямо під носом в офіцерів.

Ситуація дійсно дивна, оскільки, приватний будинок прем'єр-міністра перебуває під постійним наглядом Служби державної охорони. В мережі під дописом TVN24 на ФБ сторінці вже маса коментарів щодо цього. Основний мотив точиться довкола наболілого: якщо вже практично у "виконавчого директора країни" крадуть машину, то що вже казати про рядових громадян.

До речі, це вже другий такий інцидент. Раніше злодіям вдалося висміяти охоронців, коли зник офіційний лімузин прем'єр-міністра Влодзімежа Цімошевича.

Майже половина всіх викрадених автомобілів у країні зникає з вулиць Варшави, де найчастіше викрадають японські машини. Інфографіка: TVN24

І наостанок трохи іншої статистики. Toyota, Lexus – улюблені бренди польських злодіїв. Роками вони очолюють рейтинги викрадених автомобілів разом з іншими японськими автомобілями. Це пояснюється тим, що японські виробники маркують дуже мало деталей. В результаті злодії розбирають автомобіль, а потім безпечно продають його частинами.