Новий спорткар Lexus LFR матиме три різних виконання: фото

Шпигуни помітили новий Lexus LFR з трьома різними аеродинамічними конфігураціями. Очікується, що гібридний наступник LFA отримає силову установку потужністю близько 900 кінських сил.
Прототип Lexus LFR

Як пише Carscoops, Lexus наближається до презентації та початку серійного виробництва свого нового суперкара під назвою LFR. Раніше новинку продемонстрували у вигляді концепту на Тижні автомобілів у Монтереї. Цікаво, що прототип серійної моделі був помічений з трьома різними варіантами аеродинамічного обвісу.

Перша модифікація, вірогідно, призначена для доріг загального користування, тоді як версія, орієнтована на трек має спліттер, масивні пороги, бампер з вентиляційними отворами над передніми колесами та велике заднє антикрило. Між цими двома варіантами також буде модель з меншими аеродинамічними елементами та нижчим спойлером.

Відомо, що інтер’єр LFR матиме мінімалістичний дизайн зі спортивними сидіннями з боковою підтримкою та окремою інформаційно-розважальною системою. Водії також знайдуть окрему панель керування клімат-контролем, а також кнопки, схожі на перемикачі режимів налаштувань. Також слід очікувати мінімалістичний важіль перемикання передач та цифрову панель приладів.

Деталі силового агрегату поки що невідомі. Ходять чутки, що автомобіль використовуватиме 4,0-літровим двигун V8 з подвійним турбонаддувом на 730 к.с, але завдяки гібридизації сукупна потужність може становити близько 900 кінських сил.

