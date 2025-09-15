Новий спорткар Lexus LFR матиме три різних виконання: фото

Як пише Carscoops, Lexus наближається до презентації та початку серійного виробництва свого нового суперкара під назвою LFR. Раніше новинку продемонстрували у вигляді концепту на Тижні автомобілів у Монтереї. Цікаво, що прототип серійної моделі був помічений з трьома різними варіантами аеродинамічного обвісу.

Детальніше: Новий Lexus LFR буде набагато кращим за культовий LFA

Перша модифікація, вірогідно, призначена для доріг загального користування, тоді як версія, орієнтована на трек має спліттер, масивні пороги, бампер з вентиляційними отворами над передніми колесами та велике заднє антикрило. Між цими двома варіантами також буде модель з меншими аеродинамічними елементами та нижчим спойлером.

Відомо, що інтер’єр LFR матиме мінімалістичний дизайн зі спортивними сидіннями з боковою підтримкою та окремою інформаційно-розважальною системою. Водії також знайдуть окрему панель керування клімат-контролем, а також кнопки, схожі на перемикачі режимів налаштувань. Також слід очікувати мінімалістичний важіль перемикання передач та цифрову панель приладів.

Також цікаво: У польського прем'єра Дональда Туска викрали авто: доповнено

Деталі силового агрегату поки що невідомі. Ходять чутки, що автомобіль використовуватиме 4,0-літровим двигун V8 з подвійним турбонаддувом на 730 к.с, але завдяки гібридизації сукупна потужність може становити близько 900 кінських сил.