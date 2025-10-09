Toyota C-HR 2026 получила новую комплектацию и гибридную версию

По-прежнему, C-HR остается уникальным предложением в классе компактных кроссоверов - сочетая эмоциональный дизайн купе с эффективностью гибридной технологии Toyota. Как отмечает японский автопроизводитель, с момента своего дебюта в 2017 году модель разошлась тиражом более 1 миллиона экземпляров в Европе, став одним из самых популярных SUV бренда.

Обновленные комплектации Mid+ и GR Sport

В обновленной комплектации Mid+ C-HR выглядит еще более изысканно. Автомобиль получил эксклюзивные 18-дюймовые матово-черные легкосплавные диски и черным центральным колпачком, а в салоне появилась новая ткань Samara с высоким содержанием переработанных материалов.

Серая прострочка на сиденьях и декор цвета “Gun metal” на элементах управления создают ощущение современной элегантности. Toyota подчеркивает, что новая обивка не только эстетически обновляет салон, но и соответствует стратегии устойчивого развития бренда - с акцентом на экологические материалы без компромиссов в качестве.

Версия GR SPORT, вдохновленная спортивными достижениями Toyota Gazoo Racing, теперь стала доступной для всех типов силовых агрегатов: к 2,0-литровым гибридным и плагин-гибридным установкам добавился новый 1,8-литровый гибрид мощностью 140 лошадиных сил. В стандартное оснащение GR SPORT входят:

19-дюймовые легкосплавные диски (для 1.8 Hybrid) или 20-дюймовые (для 2.0 Hybrid и Plug-in Hybrid);

проекционный дисплей, который теперь доступен без доплаты;

премиальная аудиосистема JBL;

контрастное двухцветное оформление кузова (bitone+), где крыша и задняя часть выполнены в глянцевом черном цвете;

опциональная панорамная крыша, которая добавляет ощущение простора в салоне.

Внешность GR SPORT легко узнать по спортивным акцентам - логотипами GR, темными элементами решетки, черными корпусами зеркал и агрессивным передним бампером.

Гибридные технологии нового поколения

Как и раньше, Toyota C-HR 2026 предлагает гибридные и плагин-гибридные варианты. Плагин-гибрид с 2,0-литровым двигателем обеспечивает до 100 км на электротяге в городском цикле. Фирменная система Predictive Efficient Drive анализирует маршрут и трафик, чтобы заранее активировать оптимальный режим - электрический или гибридный. Функция геозонирования автоматически переводит авто в EV-режим в зонах с низкими выбросами.

Новые цвета и безопасность

Обновленная палитра включает Ash Grey и Lunar Sky Blue - современные оттенки, которые подчеркивают динамику дизайна C-HR. В стандартное оснащение теперь входит функция мониторинга состояния водителя, которая в критических случаях может активировать Emergency Stop Assist - систему автоматической остановки автомобиля.

Доступность

Модельный ряд Toyota C-HR 2026 года уже доступен для заказа в Европе. Ожидается, что обновленная версия появится на украинском рынке в ближайшее время после официального старта продаж в ЕС.