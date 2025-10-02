Каким будет новый Toyota Hilux: видео

Несмотря на то, что Toyota Hilux восьмой генерации дебютировал десять лет назад, на некоторых рынках этот пикап до сих пор возглавляет чарты продаж. Несмотря на это, японский автопроизводитель уже готовит ему замену. Как сообщает Carscoops, просочившиеся из Австралии, документы, дают лучшее представление о новинке.

Читайте также: Родители купили дочери Toyota RAV4, но полицейские ее конфисковали: известна причина

Информация о новом Hilux недавно была опубликована через онлайн-базу данных, которой руководит Министерство инфраструктуры, транспорта, регионального развития, связи, спорта и искусств Австралии. В ней новая генерация пикапа упоминается под кодовой маркировкой “AN2”.

Среди наиболее заметных изменений – существенное сокращение линейки двигателей, поскольку в отчете не упоминаются базовые 2,4-литровый дизельный и 2,7-литровый бензиновый моторы. Издание Drive предполагает, что Toyota хочет предложить новый Hilux исключительно с 2,8-литровым дизелем с мягкой гибридной системой. Сейчас этот силовой агрегат также устанавливается в Land Cruiser Prado где он выдает 201 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

Также интересно: Чем будут отличаться новые GR Celica и Supra от Toyota

Двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач и опциональной системой полного привода, хотя инсайдеры также предполагают, что базовые комплектации получат механическую коробку. Toyota может представить новый Hilux уже на выставке Thailand Motor Expo в конце ноября. Кроме полностью обновленного внешнего дизайна, последний Hilux будет иметь переработанный интерьер, который будет включать цифровую панель приборов и большой информационно-развлекательный дисплей.