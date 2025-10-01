Родители купили дочери Toyota RAV4, но полицейские ее конфисковали: известна причина

Как известно, покупка подержанного авто имеет как свои преимущества, так и риски. Как рассказывает Carscoops, 16-летняя девушка из Флориды счастливо ездила на Toyota RAV4 2017 года выпуска, подаренном ее родителями Крейгом и Ханной Бланшард.

Однако, история с первым автомобилем завершилась тем, что помощники шерифа округа Пинеллас конфисковали его. Оказалось, что RAV4 был помечен как угнанный. Сообщается, что родители девушки приобрели автомобилей в Данидине у владельца местной автомастерской B&B Spyder Customs. Он получил внедорожник через залог механика, поскольку владелец не оплатил ремонт.

Чтобы приобрести RAV4 стоимостью 17 000 долларов, семья Бланшардов взяла заем под залог жилья. Родители девушки вынуждены выплачивать кассовые чеки и расходы на страхование, даже после того, как потеряли автомобиль. Продавец отметил, что не знал о факте кражи и добавил, что если семье не удастся вернуть кроссовер, он компенсирует полную его стоимость.

Этот случай еще раз доказывает, что при покупке подержанного авто, следует тщательно проверять его историю и весь набор документов. Тем, кто рассматривает возможность частной покупки, стоит принять дополнительные меры для проверки VIN-кода машины. Помочь в этом могут такие сервисы, как Carfax, CarVertical и тому подобное.