Дешевые автомобили чаще всего продаются со скрученным пробегом: исследование

Аферы с одометром стоят покупателям автомобилей в Украине миллионы гривен ежегодно. Водители, которые неосознанно покупают транспортное средство со скрученным пробегом, не только переплачивают за автомобиль, но и могут оплатить значительные счета за ремонт. Эта проблема не ограничивается Украиной - она распространена на многих европейских рынках, чувствительных к ценам.

Чем дешевле автомобиль, тем выше риск

Покупателям, которые ищут недорогие транспортные средства до 225 000 грн, следует быть особенно осторожными. 15,9% автомобилей этого ценового диапазона, проверенных компанией carVertical в Украине, имели скрученный одометр. Уровень махинаций для автомобилей от 225 000 до 450 000 грн составил 14,4%; для автомобилей от 450 000 до 670 000 грн - 11%.

Эта тенденция характерна не только для Украины - во многих странах, где проводилось исследование, самый высокий уровень афер наблюдался в низших ценовых сегментах.

Согласно данным carVertical, в 2024 году 4,9% подержанных автомобилей Европы имели скрученный пробег; наибольшие проблемы наблюдались во время международных продаж.

В марте 2025 года компания carVertical оценила ежегодные потери Европы от манипуляций с пробегом на уровне 5,3 млрд евро (255,4 млрд грн), даже по самым осторожным оценкам. На самом деле сумма может быть еще больше, ведь многие случаи остаются невыявленными. Согласно результатам исследования, украинская экономика ежегодно недополучает примерно 1,9 млрд гривен из-за скручивания пробега.

"Доказать фальсификацию пробега очень сложно. Страны не всегда обмениваются данными транспортных средств, немало данных пробега не оцифровываются, что облегчает сокрытие этой нечестной практики. Единственный способ подтвердить аферу с одометром - использовать исторические записи пробега", - объясняет Матас Бузелис, эксперт авторынка carVertical.

Однако, покупая недорогие автомобили, украинские водители часто стремятся сэкономить и могут пропустить такие важные шаги, как заказ отчета об истории транспортного средства или посещение сервисного центра для проверки. Мошенники знают об этом и часто нацеливаются на дешевые транспортные средства, скручивая пробег и завышая цену.

"Покупатели всегда ищут автомобили с незначительным пробегом. Однако если не проверять эти показатели, есть риск стать жертвой обмана и значительно переплатить. Проблемы, связанные с износом, также могут появиться вскоре после покупки", - объясняет Матас Бузелис, автомобильный эксперт компании carVertical.

Роскошные автомобили - это большие финансовые потери

Несмотря на то, что мошенники нацелены на автомобили всех ценовых категорий, махинации с пробегом в премиум-сегменте могут привести к еще большим финансовым убыткам.

Данные carVertical показывают, что 4,5% транспортных средств в Украине стоимостью от 1 350 000 до 1 570 000 грн, имеют скрученный пробег. В диапазоне от 1 570 000 до 1 800 000 грн этот показатель составил 4,1%, а в сегменте от 1 800 000 до 2 000 000 грн он вырос до 5,8%. Среди транспортных средств стоимостью более 2 200 000 грн, 2,4% имели признаки махинаций с одометром.

"Некоторые мошенники нацелены на более дорогие транспортные средства, потому что это позволяет им заработать больше. Чем дороже автомобиль, тем большую прибыль они получат от афер с пробегом. В некоторых случаях покупатель может переплатить сотни тысяч гривен", - добавляет господин Бузелис.

Как избежать автомобилей со скрученным одометром

Несмотря на то, что на сайтах объявлений множество транспортных средств со скрученным пробегом, их можно избежать. Самый простой способ - проверить историю автомобиля, особенно данные пробега, которые четко показывают, являются ли показатели одометра точными и когда ими могли манипулировать.

Покупатели должны быть осторожными с автомобилями, что продают по подозрительно низкой цене, ведь это может быть признаком скрытых дефектов. Мошенники часто давят на потенциальных покупателей, чтобы те приняли быстрое решение, утверждая, что другие люди также заинтересованы. Спешное заключение сделок без проверки истории часто завершается разочарованием.

"Состояние салона также может раскрыть реальный пробег. Изношенный руль, ручка переключения передач, педали или обшивка могут свидетельствовать, что автомобиль проехал гораздо больше, чем заявлено. Если пробег незначительный, но салон выглядит сильно изношенным, это тревожный сигнал", - предупреждает господин Бузелис.

Методология

В этом исследовании компания carVertical проанализировала отчеты об истории транспортных средств, приобретенных клиентами компании с 1 марта 2024 г. по 1 марта 2025 г. Транспортные средства со скрученным пробегом были сгруппированы по цене, доли рассчитаны в процентах, а результаты соответственно ранжированы.

Работая в 30 странах, carVertical использует данные из более 900 международных баз данных - в частности, данные правоохранительных органов, национальных и государственных реестров, финансовых учреждений и порталов объявлений. Обрабатывая миллионы отчетов об истории автомобилей ежегодно, компания предоставляет информацию, прогнозы и уникальные тенденции на рынке подержанных автомобилей.