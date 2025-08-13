Украинцы быстро ездят, поэтому часто бьют машины: исследование

Многие водители любят ездить быстро, поэтому и часто превышают разрешенную скорость. Впрочем, превышение скорости часто приводит к авариям. Чем выше скорость, тем меньше времени остается на реакцию и сложнее контролировать автомобиль в экстремальной ситуации.

Различные исследования показали, что увеличение скорости всего на 1 км/ч в городе повышает вероятность аварии на 4%.

Кстати в Польше за превышение скорости можно сесть за решетку

Культура вождения и штрафы за превышение скорости существенно различаются в пределах Европы. Компания carVertical, которая занимается аналитикой автомобильных данных, провела исследование в 23 странах, включая Украину, чтобы выяснить размеры штрафов и объем повреждений в различных регионах. Большие штрафы действительно предотвращают превышение скорости, забирая больше денег у водителя?

Зависит ли величина штрафов на количество ДТП

Украина является единственной страной в исследовании, где нет штрафа за превышение скорости на 11–15 км/ч в городской зоне. Штрафуют украинцев только тогда, когда они превысили скорость более чем на 20 км в час – причем независимо от того, в населенном пункте или вне его. Несмотря на самую низкую среднемесячную заработную плату в исследовании - 446,93 евро (18 771 грн) - штраф на этом уровне нарушения не предусмотрен или не применяется.

Отсутствие наказания, как представляется, связано с высоким уровнем повреждения транспортных средств. Согласно Индексу прозрачности рынка подержанных автомобилей, 48,8 % автомобилей Украины имели записи о повреждении - один из самых высоких показателей в исследовании.

"Европейские штрафы за превышение скорости на 15 км/ч варьируются от нескольких сотен до тысяч гривен. Несмотря на то, что в странах с большими штрафами повреждений обычно меньше, также следует учитывать культуру вождения - насколько снисходительно относятся водители к нарушениям ПДД в разных странах Европы", - объясняет Матас Бузелис, эксперт авторынка с carVertical.

Скандинавские страны лидируют по строгости наказаний

Скандинавские страны - Швеция, Дания и Финляндия - взимают достаточно высокие штрафы по сравнению со средним доходом, демонстрируя более низкие показатели повреждения транспортных средств.

Например, превышение скорости на 15 км/ч в Дании обойдется в 3 000 крон (402 евро) - примерно 10% от среднемесячной зарплаты. И датские водители не спешат: повреждения обнаружены только в пятой части проверенных автомобилей.

Также интересно в США штрафуют водителей за незнание английского

В противоположность этому, штрафы за превышение скорости во многих странах Центральной и Восточной Европы достаточно низкие, а повреждений больше. Например, штраф за превышение на 15 км/ч в Польше - 100 злотых (24 евро), в Латвии - 40 евро, в Словакии - 39 евро. Они равны лишь 1,6–3,3 % месячной зарплаты в этих странах. Однако более половины автомобилей в каждой стране имеет историю повреждений, а Польша возглавляет список с 62,1%.

"Низкие штрафы не всегда означают больше превышений скорости и аварий в стране. Так, в Великобритании, Германии и Испании штрафы умеренные, но и уровень повреждений низкий. Это свидетельствует об определенном уровне осведомленности общественности - понимая последствия превышения скорости, водители ведут себя ответственнее", - заявляет господин Бузелис.

Штрафы за превышение могут достигать миллионов гривен

За незначительное превышение скорости в Финляндии предусмотрены фиксированные штрафы, но серьезные нарушения (превышение на 20–25 км/ч) предусматривают штрафы, размер которых зависит от дохода водителя. Согласно системе удержания дохода за сутки, конечная сумма зависит от дохода водителя, что означает, что более состоятельные нарушители могут заплатить тысячи за то же нарушение. В Швейцарии также действует подобная система.

Несколько лет назад в Финляндии произошел случай, когда миллионер получил штраф в размере 121 000 евро за превышение на 30 км/ч.

Методология

Исследование carVertical объединило данные повреждений из Индекса прозрачности рынка подержанных автомобилей, среднемесячную зарплату после уплаты налогов в 23 странах и стандартный штраф за превышение на 11–15 км/ч в черте города (ограничение 50/60 км/ч). Используя эти данные, исследователи подсчитали, какой процент среднего месячного дохода составляет штраф, и составили соответствующий рейтинг стран. Некоторые расхождения значений возможны из-за разницы в курсах валют.